Cae una red con ramificaciones en Córdoba que traficaba a nivel internacional con gases fluorados

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de gases fluorados, compuestos empleados en sistemas de refrigeración y sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global. En total, se ha detenido 10 personas e investigado a otras 17 en las provincias de Cuenca, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Jaén, Valencia, Cádiz y Córdoba.

La investigación, denominada Gasmot, fue iniciada por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Cuenca, al averiguar que un particular afincado en la provincia vendía, de forma irregular, gases fluorados en un conocido portal de internet, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Se da la circunstancia, de que este tipo de gases tienen un potencial de calentamiento global mil veces superior al del dióxido de carbono (CO2), lo que quiere decir que una pequeña cantidad de ellos afecta tanto al calentamiento global como una cantidad mucho mayor de CO2.

Gracias a una compleja investigación, se constató que esta persona formaba parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilícita de este tipo de gases.

Tráfico irregular

Este material provenía en su mayoría de China y era introducido y distribuido de manera ilegal en territorio comunitario a través de Marruecos, Turquía y países del oeste de la Unión Europea.

Este grupo introducía los gases en el mercado con envases no permitidos y que pretendían camuflar el origen irregular del producto, al margen de la asignación anual de cuotas de importación y fabricación fijadas por La Unión Europea y su comercio.

Además, lo hacían evadiendo el pago de los impuestos nacionales de gases fluorados, así como el correspondiente IVA.

El destino final de los gases estaba en empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de aparatos de aires acondicionados, talleres de automoción o industrias de alimentación, entre otros.

Más de 15 toneladas de gases fluorados De acuerdo con la investigación, se averiguó que el entramado criminal había comercializado más de 15 toneladas de este material, con ingresos de más de medio millón de euros y evadiendo el pago de impuestos por valor de otro medio millón.

Durante la fase final de la explotación se realizaron ocho entradas y registros en varios domicilios y empresas ubicados en las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Málaga.

Allí se incautaron un total de 1.000 envases de gas fluorado, 2.500 kilogramos de este material, 12.500 euros de dinero en efectivo y diverso material informático y de telefonía móvil.

La operación se ha desarrollado bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Clemente (Cuenca), donde han sido puestos a disposición tanto los detenidos, como los efectos intervenidos.

Noticias relacionadas

Los detenidos e investigados están relacionados, presuntamente, con la participación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la propiedad intelectual e industrial y delito de organización delictiva.