Caballerizas tendrá una nueva entrada con una plaza ajardinada junto al Alcázar de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha adjudicado la obra que permitirá recuperar un antiguo acceso a Caballerizas Reales, situado en la zona este del edificio, justo al lado de la antigua puerta de entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos. Este viernes, el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, junto a técnicos de este organismo municipal, ha informado de la obra que se llevará a cabo, ya adjudicada por cerca de 550.000 euros y que para septiembre u octubre podría estar ya finalizada. El objetivo, ha dicho Torrico, es que los trabajos puedan comenzar a finales de marzo y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de cinco meses, podrían acabar a final de verano de este mismo año.

La arquitecta de la GMU y coordinadora de Gestión del Casco Histórico, Rosa Lara, ha explicado, sobre la intervención, que recuperará un acceso histórico a Caballerizas a través de un portillo que dará acceso al pabellón este del inmueble. Con esta entrada se accederá a las conexiones, mediante escalares y ascensor, a la futura sala museística de Caballerizas, cuyo proyecto final ya está en redacción. El acceso independiente a ese museo, que se localizará en la parte de arriba de las cuadras de Caballerizas, también permitirá poder cumplir con la normativa contra incendios, algo imposible de hacer hasta ahora con un único acceso (el de la propia calle Caballerizas).

Recreación de cómo quedará la futura plaza ajardinada, con una de las torres del Alcázar a la izquierda y Caballerizas a la derecha. / CÓRDOBA

La intervención

Lara ha detallado que lo que se hará es intervenir en el jardín localizado en la zona, ahora mismo elevado sobre un muro de fábrica con bloques de piedra que, a pesar de parecer más antiguo, data de los años cincuenta del siglo pasado. Lo que se hará es rebajar ese jardín a nivel de suelo, lo que permitirá liberar la fachada este de Caballerizas y también poner en valor parte de la muralla de la villa, sobre la que se construyó parte de este lado del edificio, y que ahora mismo está enfoscada.

La vegetación

En cuanto a la vegetación del jardín, se mantendrán los árboles que hay ahora, aunque algunos se trasplantarán y cambiarán de lugar. En este punto, el técnico paisajista de Urbanismo Ignacio Montero ha informado de que se conservarán todos los árboles, a excepción de dos naranjos que tienen un mal estado de salud. El proyecto se ha diseñado, sobre todo, teniendo en cuenta la localización de las palmeras, casi imposibles de trasplantar dado su tamaño y su peso (entre 3.500 y 4.000 kilos). Alrededor de esas palmeras se colocarán unos alcorques con aromáticas y plantas típicas de patios y en torno a los alcorques se pondrán bancos ergonómicos. En el caso de los naranjos sí se trasplantarán a una cota más baja.

Recreación de los parterres en torno a las palmeras, con aromáticas dentro y los bancos alrededor. / CÓRDOBA

Pavimento

Sobre el pavimento, Lara ha señalado que se usará el granito que se prima en la zona patrimonial y chino cordobés y se formarán unas franjas paralelas a la fachada de Caballerizas. Además, en el suelo se señalizará la huella de la muralla de la villa mediante latón, como ya se ha hecho en otros espacios, como la calle Cruz Conde o el entorno de la Mezquita-Catedral. También hay una fuente que se desmontará y se colocará junto al portillo de entrada.

La intervención tendrá en cuenta la accesibilidad universal, incluyendo marcas en el pavimento para personas con visión reducida. También contará con sistemas de ahorro energético en la iluminación o en el riego por goteo.

Recreación de dónde se colocará la fuente, junto al portillo que conformará la nueva entrada. / CÓRDOBA