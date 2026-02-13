Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen la presentación de 26 sementales Pura Raza Española este sábado

Las Caballerizas Reales de Córdoba serán el escenario de la Presentación de Sementales Pura Raza Española (PRE) 2026, un evento organizado por la Asociación de Criadores PRE Córdoba que reunirá el 14 de febrero de 2026 a 26 ejemplares de Pura Raza Español.

A partir de las 11:00 horas, este emblemático enclave histórico se convertirá en el punto de encuentro para criadores, aficionados y amantes del caballo, quienes podrán disfrutar de una exhibición única dedicada a la elegancia, la raza y la excelencia del PRE.

El objetivo del evento es reunir ejemplares destacados de distintas ganaderías para promover el mercado de sementales PRE, facilitando el contacto entre criadores, compradores y profesionales del sector, y mostrando la calidad y diversidad de la raza.

Participantes y ejemplares:

Yeguada Plaza De Armas – Armas Mediterraneo (1 Ejemplar)

Yeguada Valeriano Varguillas – Inesperado Vg, Jerez Vg (2 Ejemplares)

Yeguada La Esperanza – Jabato Clv, Huesped V, Ilusionista Ii, Comte Pm (4 Ejemplares)

Ganadería Negrete – Romance Mater (1 Ejemplar)

Ganadería José María Sepúlveda – Legaso Torreluna (1 Ejemplar)

Centro De Reproducción "Los Callejones Del Duende" – Icaro Gc Iii (1 Ejemplar)

Yeguada Tara – Justiciero Lxx (1 Ejemplar)

Ct Equestrian – No Kiko (1 Ejemplar)

Luxury Iberian Horses – Vanidoso Arenas (1 Ejemplar)

Yeguada Delsolxx – Oceano Fs (1 Ejemplar)

Centro De Reproducción "Pepe Antón" – Gregal Pa (1 Ejemplar)

Yeguada Antonio Guerrero – Ismaila, Lucchino (2 Ejemplares)

Yeguada La Escalera – Quimico Jle Iii (1 Ejemplar)

Yeguada Al Andalus – Sonador Al Andalus (1 Ejemplar)

Yeguada La Buganvilla – Corcito Lg (1 Ejemplar)

Yeguada Santa Isabel – Wellington Si (1 Ejemplar)

Yeguada Viñuela – Anhel De Can Tuto (1 Ejemplar)

Yeguada Torrehermosa – Timbal Yet (1 Ejemplar)

Yeguada Alborán – Capricho Alborán (1 Ejemplar)

Yeguada Gabriel Martínez – Galileo Pm (1 Ejemplar)

Yeguada El Romerito – Latino Cv (1 Ejemplar)

Durante la jornada, se celebrará un homenaje a Juan Robles Marchena, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al mundo del caballo. Como cierre, el acto culminará con la lectura de un poema sobre Córdoba, a cargo de D. Ángel Peralta Astolfi, figura referente del ámbito ecuestre.

Una oportunidad única para conocer los mejores sementales PRE de España, interactuar con expertos del sector y disfrutar de un entorno histórico incomparable.