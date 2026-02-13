El Ayuntamiento de Córdoba habilita horarios de acceso a La Altea y Guadalvalle

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado este viernes un horario de acceso para personas a las zonas de Guadalvalle y Altea durante las jornadas del viernes y del sábado con el objetivo de facilitar el trabajo que desempeña la maquinaria pesada para limpiar de lodo ambos espacios.

De este modo, tanto propietarios de las parcelas como sus allegados, así como los voluntarios que colaboran en las tareas de vuelta a la normalidad, tienen que tener en cuenta las ventanas de acceso establecidas en ambos días. Tanto el viernes como el sábado se puede entrar y salir de la zona de 8.00 a 8.30 horas, de 11.00 a 11.30 horas, de 14.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 18.30 horas.

Esta medida, ha recalcado el Consistorio en una nota de prensa, «persigue que el paso de personas no entorpezca las tareas de limpieza que se desarrollan» con el objetivo de que las parcelas y las calles afectadas por las inundaciones «recuperen el pulso habitual en el menor tiempo posible». Dichas franjas horarias también tienen como objetivo evitar que se pueda producir algún accidente por el movimiento de las máquinas.

Asimismo, y dado el alto número de voluntarios interesados en ayudar a los vecinos en las tareas de limpieza, la organización continúa canalizándose a través del punto de coordinación de voluntariado ubicado en el Centro Cívico de Fátima. Lo hace en colaboración con Cruz Roja, desde donde se conforman los grupos de trabajo para acceder a estas zonas de manera organizada.

En Guadalvalle aún continúan alrededor de una veintena de viviendas sin haber podido ser realojadas.