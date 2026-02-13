Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardín alto AlcázarReapertura AeropuertoCosecha Montilla-MorilesTrasplantes Reina SofíaVariante OesteTraslado bodas civilesNueva comisaría en CórdobaCórdoba CFPuente AlmodóvarCamión volcado A-4Precios 2026
instagramlinkedin

Inundaciones

El Ayuntamiento de Córdoba habilita horarios de acceso a La Altea y Guadalvalle

El objetivo de la medida es que reducir el flujo de personas en la zona y no se entorpezcan las tareas de limpieza que allí se desarrollan

Maquinaria pesada para limpiar Guadalvalle y Altea

Maquinaria pesada para limpiar Guadalvalle y Altea

A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado este viernes un horario de acceso para personas a las zonas de Guadalvalle y Altea durante las jornadas del viernes y del sábado con el objetivo de facilitar el trabajo que desempeña la maquinaria pesada para limpiar de lodo ambos espacios.

De este modo, tanto propietarios de las parcelas como sus allegados, así como los voluntarios que colaboran en las tareas de vuelta a la normalidad, tienen que tener en cuenta las ventanas de acceso establecidas en ambos días. Tanto el viernes como el sábado se puede entrar y salir de la zona de 8.00 a 8.30 horas, de 11.00 a 11.30 horas, de 14.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 18.30 horas.

Esta medida, ha recalcado el Consistorio en una nota de prensa, «persigue que el paso de personas no entorpezca las tareas de limpieza que se desarrollan» con el objetivo de que las parcelas y las calles afectadas por las inundaciones «recuperen el pulso habitual en el menor tiempo posible». Dichas franjas horarias también tienen como objetivo evitar que se pueda producir algún accidente por el movimiento de las máquinas.

Asimismo, y dado el alto número de voluntarios interesados en ayudar a los vecinos en las tareas de limpieza, la organización continúa canalizándose a través del punto de coordinación de voluntariado ubicado en el Centro Cívico de Fátima. Lo hace en colaboración con Cruz Roja, desde donde se conforman los grupos de trabajo para acceder a estas zonas de manera organizada.

Noticias relacionadas y más

En Guadalvalle aún continúan alrededor de una veintena de viviendas sin haber podido ser realojadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de febrero

El Ayuntamiento de Córdoba autoriza el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas

El Ayuntamiento de Córdoba habilita horarios de acceso a La Altea y Guadalvalle

Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba

Del teatro a las calles: el Carnaval infantil da paso a un fin de semana de música y color en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones

Comienza la instalación de los puestos de caracoles en Córdoba: fechas y ubicaciones

Así se forman los agentes NRBQ de la Guardia Civil en Córdoba ante amenazas, radiológicas, biológicas y químicas

Así se forman los agentes NRBQ de la Guardia Civil en Córdoba ante amenazas, radiológicas, biológicas y químicas

¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba? Esto dice la Justicia

¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Córdoba? Esto dice la Justicia
Tracking Pixel Contents