El Ayuntamiento de Córdoba autoriza el realojo de las últimas viviendas de Guadalvalle tras las riadas

El Ayuntamiento de Córdoba ha permitido en la tarde de este viernes el realojo de los últimos vecinos de Guadalvalle (alrededor de 80 en cerca de veinte viviendas) que quedaban fuera de sus casas por la crecida del río.

La mejora de las condiciones tras la crecida del río, las autoridades han autorizado el regreso general de los vecinos a las últimas viviendas pendientes de Guadalvalle, ubicadas en calle Las Tórtolas y La Perdiz.

Los equipos de Bomberos, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía (CNP) e Infoca han supervisado la zona y confirmado que ya es seguro que los residentes vuelvan a sus hogares, después de días de evacuación forzosa debido a las inundaciones que afectaron gravemente al barrio.

Continúan los trabajos en la maquinaria

Aunque el realojo ya es posible, el acceso permanece restringido y se mantiene la presencia de maquinaria pesada para completar las labores de limpieza y retirada de escombros en estas calles, garantizando que las viviendas y viales queden completamente acondicionados.

Las autoridades recuerdan a los vecinos que el retorno debe realizarse siguiendo las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencia, que continúan en la zona para supervisar que todo se desarrolla con normalidad y sin riesgos.

Con esta autorización, las calles Las Tórtolas y La Perdiz se convierten en las últimas de Córdoba donde los vecinos regresan a sus hogares, marcando un paso importante hacia la recuperación completa de la zona tras las recientes riadas.