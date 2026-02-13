Antonio, el bebé cordobés que eclipsó con su luz una cardiopatía

Cada bebé que viene al mundo viene llenar de luz a su familia y ese es el caso de Antonio Domínguez Millán, un bebé de 19 meses de Villarrubia. Antonio ya era especial desde antes de nacer, pues sus padres sabían que nacería con trisomía 21, síndrome de Down, y también con una cardiopatía congénita. Nació en julio de 2024 y con solo un mes de vida ya tuvo que ingresar este pequeño en la UCI pediátrica del hospital Reina Sofía; volvió a quedarse unos días hospitalizado en noviembre de ese año.

Repitió ingreso en diciembre y volvió al hospital en enero de 2025 para ser intervenido hasta en dos ocasiones, de forma que su dura recuperación se prolongó hasta el 14 de abril. Y, después, requirió de nuevo ingreso en mayo del pasado año y permaneció en el Reina Sofía hasta el día de su santo, el 13 de junio.

"Hubo varias ocasiones en las que Antonio se nos iba", recuerda la madre

«Han sido meses muy complicados, porque hubo varias ocasiones en las que Antonio se nos iba, pero nos hemos sentido muy apoyados, en especial por nuestra familia y nuestra otra hija, Lola, de 5 años. Y en el ámbito hospitalario, los profesionales del Reina Sofía están volcados con nuestro hijo, en especial por los cirujanos cardiovasculares Carlos Merino y José Joaquín Domínguez, así como por la psicóloga de Corazón y Vida Saray Ramírez, asociación que respalda a las familias y personas con cardiopatías congénitas», señala Carmen María Millán, madre de este pequeño.

Antonio, con sus padres. / Víctor Castro

"Tengo grabados los sonidos y olores de la UCI"

Tras la segunda operación, Antonio se tuvo que quedar conectado a ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, que sustituye la función del corazón y los pulmones. «No daban nada por él, pero milagrosamente está vivo. Algunos días yo le decía a mi hijo que me negaba a despedirme de él, pero que si, a pesar de ser un luchador, no se sentía con fuerzas para seguir adelante que, con todo el dolor, yo lo aceptaría. Casi ni se cabía en la habitación de la UCI de tanto aparato y cable como había. Después de pasar tanto tiempo en el hospital, tengo grabados en mi mente los sonidos y olores de la UCI pediátrica» recuerda la madre de este bebé.

El doctor José Joaquín Domínguez, cirujano cardiovascular del hospital Reina Sofía. / Ramón Azañón

Antonio necesita en la actualidad tomar una medicación para que su corazón funcione «más descansado», explica el doctor José Joaquín Domínguez, que añade que, si todo va bien, en principio Antonio no necesitará más operaciones. Este niño debe pasar continuas revisiones y acude a la asociación Down Córdoba para recibir atención especializada. Su corazón se está recuperando «poco a poco y es todo un bichito», recalca su madre emocionada.

Labor de la asociación Corazón y Vida

La asociación Corazón y Vida realizó el pasado año 1.381 prestaciones de apoyo psicológico en el hospital Reina Sofía a pacientes de toda Andalucía con cardiopatías congénitas y a sus familiares. Además, durante 2025 hicieron uso del piso de acogida que tiene este colectivo en Córdoba 30 familias de menores con cardiopatías congénitas, de las que 7 eran de Jaén; Huelva (5) ; Granada (4); Almería, Córdoba y otras localizaciones fuera de Andalucía registraron tres familias cada una; Sevilla y Málaga, 2, y Cádiz, 1