Temporal de lluvia y viento
Aena confirma la reapertura del aeropuerto de Córdoba este sábado
Los vuelos de Binter y Vueling podrán operar sin problema
Una semana ha estado cerrado el campo de vuelo del aeropuerto de Córdoba debido al tren de borrascas que ha azotado tanto la capital como la provincia y que ha provocado la inundación de parte de la pista del aeródromo. Tras unos intensos días de trabajo para retirar el agua y el lodo acumulado, Aena ha confirmado que el campo de vuelo se volverá a abrir este sábado 14 de febrero, por lo que ya podrán operar las conexiones de Binter y Vueling que están programadas.
Hace una semana Aena se veía obligada a cerrar el campo de vuelo del aeropuerto cordobés y a mantener, los primeros días del temporal, al personal mínimo trabajando. Una vez hubo pasado lo peor de las borrascas, técnicos de la empresa han estado retirando agua y lodo que estaba no solo sobre la pista y alrededores, sino debajo del propio suelo. Las lluvias provocaron además la llegada de numerosas aves a la zona, por lo que también se ha tenido que trabajar en este sentido.
Vuelos de Binter y Vueling
Una vez se ha retirado gran parte de esa agua acumulada y del barro, y se ha comprobado que se puede operar con seguridad, Aena ha reabierto el campo de vuelo. Tanto el pasado sábado como el martes los vuelos programados de Vueling y Binter tuvieron que ser desviados a Sevilla. Este sábado 14 de febrero ya no será necesario y ambas aerolíneas, que tienen vuelos programados con Gran Canaria (Binter) y Barcelona (Vueling) podrán aterrizar y despegar sin problema desde el aeródromo cordobés.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina