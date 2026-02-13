Comercio
Abre en el centro comercial La Sierra una nueva tienda de nutrición deportiva
Con la incorporación de USA Fitness, este espacio refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar
El centro comercial La Sierra de Córdoba incorpora a su oferta comercial un nuevo establecimiento que refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar: la tienda de nutrición deportiva USA Fitness.
El establecimiento abrió ayer sus puertas, convirtiéndose en la primera gran apertura del 2026 en el centro comercial. La marca, especializada en nutrición deportiva y suplementación, ofrece una amplia gama de productos orientados a mejorar el rendimiento físico, así como un servicio de asesoramiento personalizado a cargo de un equipo de expertos en nutrición, según ha informado el centro comercial en una nota de prensa.
En este establecimiento, los clientes de La Sierra pueden encontrar algunas de las marcas más reconocidas del sector fitness, con un surtido que incluye proteínas, aminoácidos, creatinas, preentrenamientos, quemadores de grasa y productos alimenticios bajos en azúcares, entre otros, detalla la nota.
La llegada de USA Fitness se suma a otras aperturas recientes como Zapa10, Geek Atmosphere o Tramas Home, y se enmarca dentro de la campaña La emoción del cambio, con la que el centro comercial continúa renovando y diversificando su mix comercial, a la espera de grandes aperturas para este 2026 como Fitness Park.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina