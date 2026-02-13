Abre en el centro comercial La Sierra una nueva tienda de nutrición deportiva

El centro comercial La Sierra de Córdoba incorpora a su oferta comercial un nuevo establecimiento que refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar: la tienda de nutrición deportiva USA Fitness.

El establecimiento abrió ayer sus puertas, convirtiéndose en la primera gran apertura del 2026 en el centro comercial. La marca, especializada en nutrición deportiva y suplementación, ofrece una amplia gama de productos orientados a mejorar el rendimiento físico, así como un servicio de asesoramiento personalizado a cargo de un equipo de expertos en nutrición, según ha informado el centro comercial en una nota de prensa.

En este establecimiento, los clientes de La Sierra pueden encontrar algunas de las marcas más reconocidas del sector fitness, con un surtido que incluye proteínas, aminoácidos, creatinas, preentrenamientos, quemadores de grasa y productos alimenticios bajos en azúcares, entre otros, detalla la nota.

La llegada de USA Fitness se suma a otras aperturas recientes como Zapa10, Geek Atmosphere o Tramas Home, y se enmarca dentro de la campaña La emoción del cambio, con la que el centro comercial continúa renovando y diversificando su mix comercial, a la espera de grandes aperturas para este 2026 como Fitness Park.