Trasplantes Reina SofíaBodas AlcázarNueva comisaría en CórdobaSuelos agrícolasCamión volcado A-4Entrevista a Jacobo Córdoba CFPiratería LaLigaCáncer infantilCamping BrillanteOcio finde
Abre en el centro comercial La Sierra una nueva tienda de nutrición deportiva

Con la incorporación de USA Fitness, este espacio refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar

Apertura de la tienda USA Fitness en La Sierra.

Apertura de la tienda USA Fitness en La Sierra. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El centro comercial La Sierra de Córdoba incorpora a su oferta comercial un nuevo establecimiento que refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar: la tienda de nutrición deportiva USA Fitness.

El establecimiento abrió ayer sus puertas, convirtiéndose en la primera gran apertura del 2026 en el centro comercial. La marca, especializada en nutrición deportiva y suplementación, ofrece una amplia gama de productos orientados a mejorar el rendimiento físico, así como un servicio de asesoramiento personalizado a cargo de un equipo de expertos en nutrición, según ha informado el centro comercial en una nota de prensa.

En este establecimiento, los clientes de La Sierra pueden encontrar algunas de las marcas más reconocidas del sector fitness, con un surtido que incluye proteínas, aminoácidos, creatinas, preentrenamientos, quemadores de grasa y productos alimenticios bajos en azúcares, entre otros, detalla la nota.

La llegada de USA Fitness se suma a otras aperturas recientes como Zapa10, Geek Atmosphere o Tramas Home, y se enmarca dentro de la campaña La emoción del cambio, con la que el centro comercial continúa renovando y diversificando su mix comercial, a la espera de grandes aperturas para este 2026 como Fitness Park.

Facua denuncia que una discoteca de Córdoba promociona una fiesta con entrada gratuita solo para mujeres

El PP de Córdoba exige al Gobierno información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en Córdoba

Los trámites para completar la variante Oeste de Córdoba continúan: formalizado el contrato para actualizar el proyecto

A la venta los palcos y sillas para la Semana Santa de Córdoba 2026: precios, plazos y dónde comprar los abonos

El 'crossover' perfecto para una cita romántica en Córdoba: cena y baños romanos en un enclave histórico

Los precios inician 2026 con la menor subida de los últimos cinco años en Córdoba, un 2%

Colapso en la A-4 tras el vuelco de un camión de naranjas: largas colas de vehículos y casi cuatro horas de espera

