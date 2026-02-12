Vuelca un camión en la autovía cerca de la cárcel de Alcolea

Un camión cargado de naranjas ha volcado este jueves en la autovía A-4, sentido Madrid, en el kilómetro 386, a la altura del Restaurante Los Cansinos y próximo al centro penitenciario de Alcolea. El suceso se ha producido pasadas las 20.30, según el primer aviso recibido por el servicio de Emergencias 112.

Al lugar se ha desplazado la unidad de tráfico de la Guardia Civil, que mantiene el tráfico cortado hasta que la grúa retire el vehículo. Según confirman a este periódico no ha habido ningún herido, ni otro vehículo implicado en el accidente.

Sí se están produciendo retenciones en el tramo. Los desvíos se realizarán a la altura de la cárcel para continuar por la carretera N-IV, según informan desde la Benemérita,

