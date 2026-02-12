Los vecinos de Guadalvalle aún desalojados no podrán regresar a sus casas hasta la semana que viene

Los vecinos de unas veinte viviendas de las calles Las Tórtolas y La Perdiz, en la parcelación de Guadalvalle, continúan sin poder regresar a sus casas tras la crecida del río Guadalquivir y el desalojo efectuado en la madrugada del 4 al 5 de febrero y no podrán hacerlo, al menos, hasta la semana que viene. El proceso de realojo está resultando más lento de lo previsto debido a la acumulación de lodo y a que el nivel del río sigue siendo elevado.

Así lo ha explicado este jueves el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, durante la rueda de prensa de balance de daños del temporal. El responsable municipal ha detallado que los realojos pendientes afectan a alrededor de una veintena de viviendas y que, aunque el alcalde, José María Bellido, había confiado en que los vecinos de la calle La Perdiz pudieran regresar entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves, finalmente no ha sido posible.

A. J. González

Ahora, el Ayuntamiento espera que los trabajos avancen durante el fin de semana para que la normalidad pueda recuperarse a lo largo de la próxima semana.

Un pozo para retirar lodo

Las labores, coordinadas con Bomberos, Sadeco e Infoca, se centran principalmente en la retirada del lodo, una tarea especialmente compleja por la falta de medios adecuados y por las dificultades que presenta el terreno. Según ha explicado Madruga, ante la ausencia de desnivel suficiente para evacuar el barro de forma natural, se está trabajando en la instalación de un pozo de aproximadamente metro y medio de lado donde se depositará el lodo extraído de las parcelas para posteriormente aspirarlo mediante bombas. «Es una situación muy difícil para las familias», ha reconocido.

El regreso de los vecinos de la Altea y Guadalvalle, en imágenes / A.J.González

De cara al fin de semana, el dispositivo se intensificará. Sadeco desplegará cuatro unidades que comenzarán a operar desde el sábado todos los días de la semana, organizadas en dos turnos de mañana y dos de tarde, dentro de un proceso de contratación extraordinaria ya iniciado.

Además, actualmente trabajan en la zona cinco máquinas de la delegación de Infraestructuras y tres camiones para la retirada de lodo, aunque el propio delegado ha admitido que «no es un trabajo muy efectivo». La evolución de los realojos dependerá también de las condiciones meteorológicas, ya que, según ha señalado Madruga, será necesario que no llueva ni haga viento y que haya sol para acelerar el secado del terreno.