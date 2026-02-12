Universidades de Córdoba y Viena analizan restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza

Las universidades de Córdoba y Viena están analizando los restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza (Italia), en una colaboración internacional que busca profundizar en el conocimiento de las relaciones comerciales y los rituales de la Antigüedad Tardía.

El contenido que albergaron unos ungüentarios datados entre los siglos VI y VII que se conservan en el Museo y Tesoro del Duomo en Monza podría ser clave, según ha informado la Universidad de Córdoba, para conocer "un poco más sobre las relaciones sociales y comerciales de esos siglos".

En las investigaciones participa de forma destacada el equipo de investigación del grupo Arqueomet-FQM346 de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el Institut für Klassische Archäologie de la Universidad de Viena.

Restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza. / CÓRDOBA

El trabajo se centra en el análisis del contenido original de estos pequeños recipientes, utilizados históricamente para contener perfumes, ungüentos, aceites y sustancias rituales.

Para ello, los investigadores emplean técnicas instrumentales avanzadas, como la cromatografía de gases y de líquidos acopladas a espectrometría de masas, la espectroscopía Raman o la difracción de rayos X, entre otras metodologías.

Identificar compuestos y extraer conclusiones

El objetivo principal es identificar los compuestos presentes y extraer conclusiones sobre su procedencia, uso y significado, lo que permitirá reconstruir aspectos clave de las redes comerciales, las prácticas religiosas y los rituales asociados a la Antigüedad Tardía.

Los investigadores que participan en esta colaboración cuentan con una trayectoria internacional en el ámbito de la arqueometría y ya han alcanzado hitos científicos de gran relevancia, como el descubrimiento del vino más antiguo del mundo o la identificación química de un perfume de época romana elaborado a base de pachulí.

Esta iniciativa refuerza la proyección internacional de la Universidad de Córdoba y pone de manifiesto "la enorme importancia del trabajo interdisciplinar, combinando química, arqueología e historia para garantizar un abordaje integral que contribuya de manera decisiva al avance del conocimiento histórico-arqueológico".