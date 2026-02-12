Investigación
Universidades de Córdoba y Viena analizan restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza
El trabajo se centra en el análisis del contenido original de estos pequeños recipientes, utilizados históricamente para contener perfumes, ungüentos y aceites
Las universidades de Córdoba y Viena están analizando los restos arqueológicos del Museo y Tesoro del Duomo en Monza (Italia), en una colaboración internacional que busca profundizar en el conocimiento de las relaciones comerciales y los rituales de la Antigüedad Tardía.
El contenido que albergaron unos ungüentarios datados entre los siglos VI y VII que se conservan en el Museo y Tesoro del Duomo en Monza podría ser clave, según ha informado la Universidad de Córdoba, para conocer "un poco más sobre las relaciones sociales y comerciales de esos siglos".
En las investigaciones participa de forma destacada el equipo de investigación del grupo Arqueomet-FQM346 de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el Institut für Klassische Archäologie de la Universidad de Viena.
El trabajo se centra en el análisis del contenido original de estos pequeños recipientes, utilizados históricamente para contener perfumes, ungüentos, aceites y sustancias rituales.
Para ello, los investigadores emplean técnicas instrumentales avanzadas, como la cromatografía de gases y de líquidos acopladas a espectrometría de masas, la espectroscopía Raman o la difracción de rayos X, entre otras metodologías.
Identificar compuestos y extraer conclusiones
El objetivo principal es identificar los compuestos presentes y extraer conclusiones sobre su procedencia, uso y significado, lo que permitirá reconstruir aspectos clave de las redes comerciales, las prácticas religiosas y los rituales asociados a la Antigüedad Tardía.
Los investigadores que participan en esta colaboración cuentan con una trayectoria internacional en el ámbito de la arqueometría y ya han alcanzado hitos científicos de gran relevancia, como el descubrimiento del vino más antiguo del mundo o la identificación química de un perfume de época romana elaborado a base de pachulí.
Esta iniciativa refuerza la proyección internacional de la Universidad de Córdoba y pone de manifiesto "la enorme importancia del trabajo interdisciplinar, combinando química, arqueología e historia para garantizar un abordaje integral que contribuya de manera decisiva al avance del conocimiento histórico-arqueológico".
