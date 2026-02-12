Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La caída demográfica, la recuperación de infraestructuras municipales y la lucha contra la piratería en el fútbol marcan la agenda informativa de este jueves

Cordobeses caminan por el centro de la ciudad.

Cordobeses caminan por el centro de la ciudad. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad de este jueves en Córdoba nos deja datos e informaciones de calado. La provincia alcanza su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de residentes inmigrantes; el Ayuntamiento anuncia su compromiso para rehabilitar el camping de El Brillante y reabrir su piscina; y un juzgado cordobés autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería en retransmisiones de fútbol. Tres asuntos que marcan la agenda informativa.

Córdoba cae a su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de inmigrantes

El Ayuntamiento se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol

Córdoba ciudad

El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta

Piden licencia a Urbanismo para nuevos apartamentos turísticos en la calle Sevilla de Córdoba

Los vecinos de Guadalvalle aún desalojados no podrán regresar a sus casas hasta la semana que viene

Provincia

Cerrado en Cabra el acceso al santuario de la Virgen de la Sierra por daños en la carretera tras las lluvias

La Diputación de Córdoba oferta 14 plazas fijas para oficial de carreteras por concurso-oposición

Emproacsa plantea una alternativa por bombeo en la nueva conducción de agua desde Zambra a Lucena

Degustadas miles de porciones del Hornazo Gigante en Fernán Núñez con motivo de Jueves Lardero

Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en un pueblo del norte de Córdoba

Deportes

Entrevista a Jacobo González: «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»

Cultura

Cita con la nostalgia en Córdoba: Revolver, Tam Tam Go! y La Guardia, juntos en concierto

