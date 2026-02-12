La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La caída demográfica, la recuperación de infraestructuras municipales y la lucha contra la piratería en el fútbol marcan la agenda informativa de este jueves
La actualidad de este jueves en Córdoba nos deja datos e informaciones de calado. La provincia alcanza su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de residentes inmigrantes; el Ayuntamiento anuncia su compromiso para rehabilitar el camping de El Brillante y reabrir su piscina; y un juzgado cordobés autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería en retransmisiones de fútbol. Tres asuntos que marcan la agenda informativa.
Córdoba cae a su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de inmigrantes
El Ayuntamiento se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol
Córdoba ciudad
El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir
El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta
Piden licencia a Urbanismo para nuevos apartamentos turísticos en la calle Sevilla de Córdoba
Los vecinos de Guadalvalle aún desalojados no podrán regresar a sus casas hasta la semana que viene
Provincia
Cerrado en Cabra el acceso al santuario de la Virgen de la Sierra por daños en la carretera tras las lluvias
La Diputación de Córdoba oferta 14 plazas fijas para oficial de carreteras por concurso-oposición
Emproacsa plantea una alternativa por bombeo en la nueva conducción de agua desde Zambra a Lucena
Degustadas miles de porciones del Hornazo Gigante en Fernán Núñez con motivo de Jueves Lardero
Condenado a 12 años de cárcel por violar a dos menores con discapacidad en un pueblo del norte de Córdoba
Deportes
Entrevista a Jacobo González: «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»
Cultura
Cita con la nostalgia en Córdoba: Revolver, Tam Tam Go! y La Guardia, juntos en concierto
España
El Congreso da el visto bueno a la ley contra la multirreincidencia con el 'sí' del PSOE y los partidos de la derecha
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad