EmbalsesCámaras en el ríoAceite de olivaSin agua en la SubbéticaApuñalamiento Sector SurAVE Córdoba-MálagaExposición Belmonte
La actualidad del jueves 12 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las intensas lluvias de enero alivian los embalses mientras se refuerza la vigilancia del Guadalquivir y continúa el apoyo a los municipios con problemas de abastecimiento

Desembalse en el pantano de San Rafael de Navallana después de la borrasca Leonardo.

Desembalse en el pantano de San Rafael de Navallana después de la borrasca Leonardo. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las precipitaciones registradas en enero en la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media de los últimos 25 años, dejando imágenes de embalses recuperados y un respiro hídrico para la provincia. En paralelo, las administraciones avanzan en la implantación de un sistema de cámaras que permitirá alertar en tiempo real sobre las crecidas del río a su paso por Córdoba. Mientras tanto, la Diputación mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar, donde persisten las dificultades de abastecimiento.

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  3. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  4. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  5. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 12 de febrero de 2026

Rafael Osuna: «El verdadero cuello de botella del sistema sanitario es el déficit estructural de profesionales»

La cordobesa Mariló Torres lidera una simulación de la vida en Marte, financiada por Elon Musk

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 11 de febrero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Prisión provisional para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur

