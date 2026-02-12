Las precipitaciones registradas en enero en la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media de los últimos 25 años, dejando imágenes de embalses recuperados y un respiro hídrico para la provincia. En paralelo, las administraciones avanzan en la implantación de un sistema de cámaras que permitirá alertar en tiempo real sobre las crecidas del río a su paso por Córdoba. Mientras tanto, la Diputación mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar, donde persisten las dificultades de abastecimiento.

