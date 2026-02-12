La actualidad del jueves 12 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las intensas lluvias de enero alivian los embalses mientras se refuerza la vigilancia del Guadalquivir y continúa el apoyo a los municipios con problemas de abastecimiento
Las precipitaciones registradas en enero en la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media de los últimos 25 años, dejando imágenes de embalses recuperados y un respiro hídrico para la provincia. En paralelo, las administraciones avanzan en la implantación de un sistema de cámaras que permitirá alertar en tiempo real sobre las crecidas del río a su paso por Córdoba. Mientras tanto, la Diputación mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar, donde persisten las dificultades de abastecimiento.
- Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años
- Un sistema de cámaras alertará en tiempo real sobre las crecidas del Guadalquivir a su paso por Córdoba
- La Diputación de Córdoba mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar
Córdoba ciudad
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Sin trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga desde el 4 de febrero y hasta marzo no se espera la reapertura
- La oficina 'antiokupación' del Ayuntamiento de Córdoba no ha recibido ninguna denuncia en cuatro meses desde su creación
- Prisión provisional y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur
- Córdoba cuadriplica el número de fisioterapeutas disponibles en la sanidad pública
- Nuevo retraso en la apertura del punto de Urgencias de Levante: no abrirá al menos hasta mediados de marzo
Provincia
- Salvador Fuentes, sobre el derribo de una tapia de 50 metros en Castro del Río: "La muralla está intacta"
- Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
Campo
Cultura
- El Carnaval en la calle, Javier Ruibal y Quique González para un fin de semana de San Valentín sin borrascas en Córdoba
- 40 años de escultura de José Manuel Belmonte llegan al corazón de Córdoba
Deportes
- Marvel, jugador del Leganés: «Sin el aprendizaje del año pasado en el Córdoba CF, no estaría teniendo este nivel»
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria