Trasladada al Reina Sofía una mujer tras ser atropellada por una motocicleta en El Tablero

Una mujer de 39 años ha sido trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba tras resultar atropellada este jueves en la zona de El Tablero.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 15.40 horas, cuando la víctima fue arrollada presuntamente por una motocicleta en la calle Poeta Manuel Alto Aguirre, a la altura de la glorieta Zanobia Campubrí.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local de Córdoba y efectivos sanitarios. Estos últimos atendieron a la mujer in situ y posteriormente procedieron a su traslado al hospital Reina Sofía, donde ingresó con una posible fractura de cadera.