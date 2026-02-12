Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping BrillantePoblaciónEmbalsesCórdoba CFOcio findeTrataBalance borrascasEmpleo DiputaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Sucesos Córdoba

Trasladada al Reina Sofía una mujer tras ser atropellada por una motocicleta en El Tablero

El suceso tuvo lugar a las 15.40 horas en la calle Poeta Manuel Alto Aguirre

Imagen de archivo de una ambulancia del 061.

Imagen de archivo de una ambulancia del 061. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Una mujer de 39 años ha sido trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba tras resultar atropellada este jueves en la zona de El Tablero.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 15.40 horas, cuando la víctima fue arrollada presuntamente por una motocicleta en la calle Poeta Manuel Alto Aguirre, a la altura de la glorieta Zanobia Campubrí.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local de Córdoba y efectivos sanitarios. Estos últimos atendieron a la mujer in situ y posteriormente procedieron a su traslado al hospital Reina Sofía, donde ingresó con una posible fractura de cadera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

El Ayuntamiento de Córdoba presume de una gestión tributaria "más moderna, cercana y adaptada a ciudadanos y empresas"

El Ayuntamiento de Córdoba presume de una gestión tributaria "más moderna, cercana y adaptada a ciudadanos y empresas"

Trasladada al Reina Sofía una mujer tras ser atropellada por una motocicleta en El Tablero

Trasladada al Reina Sofía una mujer tras ser atropellada por una motocicleta en El Tablero

A juicio en Córdoba tras hallarle cocaína y heroína en la ropa interior cuando viajaba en coche

A juicio en Córdoba tras hallarle cocaína y heroína en la ropa interior cuando viajaba en coche

Cruz Roja reconoce a 15 empresas de Córdoba y provincia por su compromiso con los más vulnerables

Cruz Roja reconoce a 15 empresas de Córdoba y provincia por su compromiso con los más vulnerables

El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir

El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta

Córdoba acogerá el principal congreso sobre el turismo MICE en España

Córdoba acogerá el principal congreso sobre el turismo MICE en España

El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo

El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo
Tracking Pixel Contents