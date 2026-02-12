Renuevan las audioguías y la app para realizar la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba ha llevado a cabo una renovación integral de las audioguías y la nueva aplicación interactiva para la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, un proyecto tecnológico que la institución califica como "un salto cualitativo en la experiencia cultural del visitante". Esta decisión se incluye dentro del proyecto de apertura del Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral, Patio de San Eulogio que se inaugurará de manera oficial el próximo lunes.

Según ha informado el Cabildo en una nota de prensa, la nueva audioguía, desarrollada por la empresa GVAM, se articula mediante dispositivos inteligentes de alquiler y una versión webapp accesible desde el propio móvil del visitante. La producción de los contenidos ha sido supervisada por un equipo de expertos y traducida a diez idiomas, garantizando rigor histórico y una amplia proyección internacional. La aplicación incorpora vídeos en 360 grados, reconstrucciones en 3D, experiencias de realidad virtual y una panorámica con realidad aumentada desde el antiguo minarete, permitiendo al visitante comprender la evolución arquitectónica del edificio de forma inmersiva.

Asimismo, incluye mapas interactivos, buscador predictivo, sistema de códigos QR y teclado numérico para facilitar la navegación. Los contenidos se organizan en distintos recorridos temáticos adaptados al tiempo disponible, al público infantil y a las diferentes zonas visitables del monumento incluyendo el nuevo Centro de Recepción de Visitantes.

Apuesta por la accesibilidad

El Cabildo ha destacado que uno de los ejes principales del proyecto es la accesibilidad, pues la nueva solución incorpora audiodescripción para personas ciegas, vídeos en lengua de signos y una interfaz de navegación adaptada a los estándares de la Directiva Europea de Accesibilidad (EAA), garantizando una experiencia inclusiva y universal.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha valorado que “esta nueva aplicación supone llevar un paso más allá la visita a la Mezquita-Catedral. No se trata sólo de incorporar tecnología, sino de ofrecer una explicación rigurosa, accesible y adaptada a las necesidades de cada visitante”.

En este sentido, ha subrayado que “la accesibilidad de los contenidos es una prioridad para el Cabildo. Queremos que cualquier persona, independientemente de sus capacidades o de su idioma, pueda comprender la riqueza histórica, artística y espiritual de este monumento único en el mundo”.