Piden licencia a Urbanismo para nuevos apartamentos turísticos en la calle Sevilla de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado el trámite de información pública del expediente para la implantación de apartamentos turísticos en la calle Sevilla, 3, promovidos por la empresa Globaltecnia, S.L. Esta se suma al goteo de peticiones de permisos a la GMU para abrir establecimientos turísticos de este tipo, que no cesa desde hace ya varios años.

Según la información publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba, el trámite abre un plazo de 20 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultar el proyecto y presentar alegaciones. El expediente permanecerá expuesto en la Oficina de Actividades de la GMU, previa solicitud de cita.

La solicitud se enmarca dentro del procedimiento de calificación ambiental, un requisito previo obligatorio para determinadas actividades económicas con el fin de evaluar su posible impacto y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Este anuncio no supone la concesión de la licencia, sino un paso previo dentro del procedimiento administrativo necesario para autorizar la actividad.