Tribunales
Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol
El auto permite requerir a las operadoras los datos de titulares de líneas IP desde las que se habrían consumido retransmisiones sin autorización, en el marco de una investigación por vulneración de derechos audiovisuales.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha acordado estimar la solicitud de diligencias preliminares presentada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) con el fin de obtener la identificación de titulares de determinadas direcciones IP presuntamente vinculadas a la difusión o acceso no autorizado, o pirata, a retransmisiones de fútbol profesional.
La resolución, adelantada por ABC Córdoba y a la que ha tenido acceso este periódico, no entra a valorar la existencia de delito ni impone sanción alguna, sino que se limita a resolver una petición previa a la eventual interposición de una demanda. Como señala el propio auto, se trata de diligencias dirigidas a “facilitar la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual”, en el marco del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El juzgado considera que la medida solicitada resulta procedente y proporcional, al entender que la normativa europea y nacional en materia de propiedad intelectual permite requerir información a terceros cuando sea necesaria para la defensa de estos derechos. En este sentido, la resolución afirma que la finalidad es permitir “la identificación de los presuntos responsables” para, en su caso, poder ejercitar las acciones correspondientes.
En la parte dispositiva, el auto acuerda requerir a las operadoras para que faciliten los datos identificativos asociados a las direcciones IP concretadas en la solicitud, estableciendo que dicha información deberá emplearse exclusivamente para la protección de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, fija la caución correspondiente a cargo de la solicitante.
El juzgado subraya que esta fase procesal no prejuzga el fondo del asunto ni determina responsabilidad alguna, limitándose a habilitar la obtención de datos necesarios para una eventual acción posterior.
Con esta decisión, el órgano mercantil respalda el uso de las diligencias preliminares como instrumento para combatir la piratería audiovisual, dentro de los límites legales y bajo control judicial.
