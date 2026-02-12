La Junta capta en el IES Séneca talento femenino para el futuro industrial de Córdoba

La Junta de Andalucía ha inaugurado en el IES Séneca de Córdoba una de las actividades de la segunda Semana de la Mujer en la Industria, la Energía y la Minería Andaluza, que se celebra del 9 al 13 de febrero en toda la comunidad autónoma. El objetivo de esta iniciativa es hacer visible el talento femenino en sectores estratégicos para el presente y el futuro de Andalucía, como la industria, la energía, la minería, las renovables, el hidrógeno verde o el biogás.

Durante la apertura de la jornada, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ha puesto el foco en la brecha de género que aún persiste en el ámbito industrial. Según la última Encuesta de Población Activa, en Andalucía hay 88.200 mujeres trabajando en la industria frente a 271.500 hombres, lo que significa que solo una de cada cuatro personas que trabaja en el sector industrial es mujer. “Hemos avanzado en los últimos años, pero todavía queda camino por recorrer”, ha señalado. Molina ha añadido que “durante mucho tiempo, estos sectores no se han percibido como espacios naturales para las mujeres. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar”.

La Junta de Andalucía impulsa en la actualidad políticas industriales “donde la igualdad no es un añadido, sino un eje transversal”, ha apuntado Molina. Estas políticas se articulan a través de planes industriales, la Red de Ciudades Industriales, incentivos empresariales y acciones específicas como esta II Semana de la Mujer en la Industria, la Energía y la Minería Andaluza.

La jornada celebrada en el IES Séneca se ha centrado en el testimonio de mujeres que ya desempeñan su labor profesional en sectores industriales, energéticos y tecnológicos, ocupando puestos de responsabilidad y toma de decisiones, como Auxiliadora López, consejera de Magtel y presidenta de su fundación; Estefanía Gavilán, directora de calidad en Onnera Refrigeration; Sonia Madeira, responsable de Administración y Export Manager en Larrea Joyeros; Toñi Cárdenas, directora del IES Antonio Galán Acosta de Montoro, y María Ranera, jefa de proyectos de INDRA. Han estado acompañadas por el delegado del Gobierno, así como por los delegados territoriales de Industria, Energía y Minas, Agustín López, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé.

Etapa decisiva: "sin estereotipos"

Dirigiéndose a los alumnos y alumnas del IES Séneca, Molina ha recordado que se encuentran “en una etapa decisiva”, haciendo un llamamiento a tomar decisiones “con libertad, sin estereotipos, sin límites autoimpuestos y sin pensar que hay caminos ‘para chicos’ y caminos ‘para chicas’”.

El delegado del Gobierno ha indicado que “la industria necesita ingenieras, técnicas, directivas, programadoras, investigadoras. La energía necesita talento femenino. La tecnología necesita diversidad para ser mejor”. Asimismo, ha destacado la “enorme oportunidad” que tiene Córdoba en los próximos años gracias a proyectos industriales, logísticos y tecnológicos que “van a transformar la provincia” y en los que “queremos que vosotras seáis parte de esa transformación”.

La II Semana de la Mujer en la Industria, la Energía y la Minería Andaluza continuará desarrollándose hasta el 13 de febrero con actividades en distintos puntos de la comunidad, dirigidas especialmente a alumnado de Secundaria y Formación Profesional, con el objetivo de despertar vocaciones y derribar estereotipos de género en las profesiones STEM e industriales.