A juicio en Córdoba tras hallarle cocaína y heroína en la ropa interior cuando viajaba en coche

Un procesado se sentará en el banquillo de los acusados en los próximos días en Córdoba después de que, supuestamente, le hayan intervenido 59 gramos de cocaína y 17 gramos de heroína que iban a ser destinados al tráfico ilegal. De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la persona acusada viajaba en la parte trasera de un vehículo por la carretera A-431 y unos agentes lo interceptaron.

Estos efectivos identificaron a los ocupantes y «ante su actitud sospechosa, procedieron a practicar, con su consentimiento, el registro corporal», relata en sus conclusiones provisionales. En esta actuación, los agentes le intervinieron la droga que portaba escondida en su ropa interior, «sustancias estupefacientes que iba a destinar al tráfico ilícito con terceros», afirma la acusación pública.

El valor de la cocaína en el mercado ilegal habría sido de 3.652 euros y el de la heroína, de 1.020 euros. Así, el Fiscal solicita que se impongan al encartado cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Los hechos serán juzgados por la Audiencia provincial de Córdoba.