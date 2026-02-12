Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 12 de febrero de 2026

Año Jubilar Sanjuanista

‘San Juan de la Cruz y la experiencia poética’

San Juan de la Cruz y la experiencia poética, conferencia a cargo de José Manuel Martín Portales con motivo de la celebración del año jubilar de San Juan de la Cruz.

CÓRDOBA. Santuario de Nuestra Madre del Carmen. Cta. de San Cayetano. 20.30 horas.

Novela

Presentación de ‘Un sueño olvidado’

Mar Miranda, presenta su nueva novela, Un sueño olvidado, en la sesión del Café de los Jueves. Es una trama marcada por el romance, la muerte y la tensión. Es la historia de Eileen, una joven huérfana y luchadora, y de Adair, un joven orgulloso, cuyos caminos se cruzan tras un plan fallido. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Actividades

Visita guiada e intervención sonora

Visita guiada a la exposición Metal del verano junto al artista Christian Lagata, a las 18.00 y a continuación, a las 19.00 horas, habrá una activación sonora Tras escena, creada por Enrique del Castillo.

CÓRDOBA. C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. 18.00 y 19.00 horas.

Niños

Sesión de lectura de ‘La hora del cuento’

Sesión de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30 horas), a cargo, respectivamente, de Pura Mayorgas, Nieves Palma y Lúa. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Real Academia

Se celebra una sesión pública

Se celebra una sesión pública con las intervención de María Jesús Fuentes García, trabajo de presentación como académica correspondiente en Ceuta, La voz femenina como testimonio y referente en la Literatura y Carmen Fernández Ariza, académica correspondiente con residencia en Córdoba, El prefeminismo de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la escena cordobesa a mediados del siglo XIX.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Concierto

La Orquesta de Córdoba comparte escenario con dos solistas

La Orquesta de Córdoba compartirá el escenario con dos jóvenes solistas, Delia Rodríguez, violín, que tocará el concierto para violín n.2 en re menor, op.22 de Henryk Wieniawski, y Sofía Cámara, marimba, que interpretará el concierto para marimba y orquesta n.1 de Igmar Alderete, bajo la dirección de Salvador Vázquez.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Conferencia

‘Ira, violencia, odio y psico(pato)logía’

Ira, violencia, odio y psico(pato)logía, conferencia a cargo de Jorge L. Tazón, doctor en medicina en psiquiatría, psicología, neurólogo y escritor, dentro del III ciclo de conferencias El odio. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Pública Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 19.00 horas.

Leer en BVA

‘El grito de los corazones’

El grito de los corazones, por Isabel Rezmo, dentro del programa Leer en BVA. Presenta: Pilar Redondo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cta. del Bailío, 3. 19.30 horas.

Presentación

‘El desorden de mis tardes’

Se presenta el libro El desorden de mis tardes, de Juan Carlos Ruiz.

CÓRDOBA. Peña Flamenca Rincón Cante. Callejón del Niño Perdido. 20.00 horas.

Libro

Se presenta ‘Teme a los griegos que ofrecen regalos’

Se presenta el libro Teme a los griegos que ofrecen regalos, de Beatriz López Pastor. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. 19.00 horas.

Conferencia

‘Borges y el hechizo de Andalucía’

A cargo de Joaquín Roses, catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra Góngora. Presenta: Miguel Ranchal Sánchez.