Grupo Zamu y Moeve reabren la Estación de Servicio de La Torrecilla
El gerente del grupo asegura que estamos dando un servicio de excelencia para convertir esta gasolinera en la referencia de Córdoba en su salida hacia el sur de Andalucía
Este mediodía se ha reinaugurado la histórica Estación de Servicio de La Torrecilla, ubicada junto a la antigua carretera Nacional IV, y lo hace de manos de Moeve y Grupo Zamu.
Antonio Hoyos, gerente de Grupo Zamu, ha destacado a este periódico que «venimos con una gran marca, como Moeve, que ofrece unos de los mejores combustibles del mercado», así como una tienda ‘Moeve Market’, «donde estamos dando un servicio de excelencia para convertir esta gasolinera en la referencia de Córdoba en su salida hacia el sur de Andalucía, ya que yo me he criado en Córdoba y era el lugar en el que todos parábamos antes de partir a la costa».
Asistieron al corte de la cinta inaugural Miguel Ángel Ortega, dueño de la estación de servicio; José Luis Dorado, responsable de estaciones de servicio de Grupo Moeve; José Luis Miño, administrador de fincas de los dueños de la gasolinera y Francisco Aragón, director comercial de Zamoil Tech.
