La Fiscalía de Córdoba denuncia por racismo y xenofobia a la cuenta de Vox Andalucía en X

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ya ha archivado las diligencias de investigación en torno a los mensajes emitidos por Vox tras el rezo masivo musulmán que se produjo en Las Setas a finales de marzo del año pasado. La Fiscalía concluye esta parte del proceso interponiendo denuncia contra los titulares de la cuenta en la red social X llamada @AndaluciaVox, que es el perfil oficial del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. De los mensajes publicados a raíz de ese rezo, que tenía autorización de la Subdelegación y del Ayuntamiento y que se produjo sin incidencias, la Fiscalía intuye “los caracteres propios de un presunto delito” motivado por “el racismo y la xenofobia”.

Entre los mensajes escritos en dicha cuenta, y que forman parte del documento del Ministerio Público, se destacan los siguientes: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando” y “Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con leal todo incluido. Con Vox, solo tendrían billete de vuelta”.

Denuncia contra Paula Badanelli

Cabe recordar que la Fiscalía ya denunció a la presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, por los mismos hechos. En un vídeo publicado por Vox, Badanelli decía que “el problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás”, “insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado (…) Ornar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali” (en alusión a sucesos acaecidos en Barcelona, no en Córdoba) o “son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra”.

Los tres concejales que Vox tiene en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba: Paula Badanelli, Rafael Saco y Marta León. / MANUEL MURILLO

En el escrito contra Badanelli, la Fiscalía pedía seguir investigando para conocer quién estaba detrás de la cuenta de X. Una identificación que no se ha podido determinar. Sí se determina que los mensajes por los que se denuncia a este perfil se realizaron sobre una publicación del periódico La Gaceta y que se difundieron “con vocación de perpetuidad” a través de una red social que cuenta con más de diez millones de usuarios solo en España. Una red social, añade la Fiscalía, que es “accesible incluso para los no usuarios, lo que incrementa de forma exponencial la difusión del mensaje”.

Cabe recordar que la actuación del Ministerio Fiscal se inició tras la denuncia presentada por los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente.