Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 13 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Redondo Gutierrez

La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud

Dolores Luque Muñoz

La inhumación está prevista hoy a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael

Rafaela García Moya

La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael

Josefa García Castro

La inhumación está prevista hoy a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael