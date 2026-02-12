Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 13 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Redondo Gutierrez
La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud
Dolores Luque Muñoz
La inhumación está prevista hoy a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael
Rafaela García Moya
La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael
Josefa García Castro
La inhumación está prevista hoy a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael
