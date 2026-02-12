Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 12 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 13 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Redondo Gutierrez

La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud

Dolores Luque Muñoz

La inhumación está prevista hoy a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael

Rafaela García Moya

La inhumación está prevista hoy a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael

Josefa García Castro

La inhumación está prevista hoy a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael

