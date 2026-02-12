Se enfrenta a siete años de cárcel por intentar matar a una víctima con un cuchillo en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un hombre que ha sido acusado de, supuestamente, intentar matar a una víctima agrediéndole con un cuchillo de 10 centímetros de hoja. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama que se le impongan siete años y medio de cárcel por estos hechos.

De acuerdo con su relato sobre lo ocurrido, el perjudicado contactó telefónicamente con una tercera persona y, dado que durante la conversación la insultó, esta cortó la comunicación. Por esa razón, la víctima acudió a la puerta de su domicilio y manifestó expresiones intimidatorias dirigidas contra esta persona y contra el acusado.

Por ello, la persona insultada telefoneó al procesado para contarle el incidente y este, a su vez, contactó con la víctima para reprocharle su actuación. Finalmente, la víctima localizó al acusado, quien en esos momentos portaba un cuchillo de 10 centímetros de hoja. Entre ellos comenzó una fuerte discusión, en el curso de la cual se agredieron mutuamente, "llegando (el acusado) a propinar varios golpes con el cuchillo que portaba" a la víctima, quien sufrió lesiones.

El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de homicido en grado de tentativa, por el que reclama que se impongan siete años y medio de prisión al acusado. Además, solicita que se le prohíba aproximarse al domicilio y al perjudicado, en un radio inferior a 150 metros, y comunicar con él por un período de 12 años.