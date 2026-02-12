Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping BrillantePoblaciónEmbalsesCórdoba CFOcio findeTrataBalance borrascasEmpleo DiputaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Tribunales

Se enfrenta a siete años de cárcel por intentar matar a una víctima con un cuchillo en Córdoba

El acusado, supuestamente, agredió al perjudicado con un cuchillo de 10 centímetros de hoja tras un enfrentamiento telefónico

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un hombre que ha sido acusado de, supuestamente, intentar matar a una víctima agrediéndole con un cuchillo de 10 centímetros de hoja. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama que se le impongan siete años y medio de cárcel por estos hechos.

De acuerdo con su relato sobre lo ocurrido, el perjudicado contactó telefónicamente con una tercera persona y, dado que durante la conversación la insultó, esta cortó la comunicación. Por esa razón, la víctima acudió a la puerta de su domicilio y manifestó expresiones intimidatorias dirigidas contra esta persona y contra el acusado.

Por ello, la persona insultada telefoneó al procesado para contarle el incidente y este, a su vez, contactó con la víctima para reprocharle su actuación. Finalmente, la víctima localizó al acusado, quien en esos momentos portaba un cuchillo de 10 centímetros de hoja. Entre ellos comenzó una fuerte discusión, en el curso de la cual se agredieron mutuamente, "llegando (el acusado) a propinar varios golpes con el cuchillo que portaba" a la víctima, quien sufrió lesiones.

Noticias relacionadas y más

El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de homicido en grado de tentativa, por el que reclama que se impongan siete años y medio de prisión al acusado. Además, solicita que se le prohíba aproximarse al domicilio y al perjudicado, en un radio inferior a 150 metros, y comunicar con él por un período de 12 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  7. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  8. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

Condenados por estafa en Córdoba: la víctima compraba una bici en California y los 17.750 euros fueron a Móstoles

Condenados por estafa en Córdoba: la víctima compraba una bici en California y los 17.750 euros fueron a Móstoles

Grupo Zamu y Moeve reabren la Estación de Servicio de La Torrecilla

Grupo Zamu y Moeve reabren la Estación de Servicio de La Torrecilla

Renuevan las audioguías y la app para realizar la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba

El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo

El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo

Se enfrenta a siete años de cárcel por intentar matar a una víctima con un cuchillo en Córdoba

Se enfrenta a siete años de cárcel por intentar matar a una víctima con un cuchillo en Córdoba

Los vecinos de Guadalvalle aún desalojados no podrán regresar a sus casas hasta la semana que viene

Los vecinos de Guadalvalle aún desalojados no podrán regresar a sus casas hasta la semana que viene

Abre el NH Collection Palacio de Córdoba, un nuevo hotel de cinco estrellas en plena Judería

Abre el NH Collection Palacio de Córdoba, un nuevo hotel de cinco estrellas en plena Judería

La Diócesis de Córdoba se plantea ayudar a los afectados "allí donde la Administración no llega"

La Diócesis de Córdoba se plantea ayudar a los afectados "allí donde la Administración no llega"
Tracking Pixel Contents