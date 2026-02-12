La Diócesis de Córdoba se plantea ayudar a los afectados "allí donde la Administración no llega"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha anunciado que, tras "la emergencia" que ha supuesto el temporal que ha azotado a la provincia y después las primeras medidas de auxilio a los afectados, por parte de las administraciones públicas y de la propia Diócesis de Córdoba, ésta última se está planteando "realizar posibles ayudas materiales allí donde la Administración no llega o lo hace con lentitud".

En este sentido y en su carta semanal, recogida por Europa Press, el obispo ha señalado que "son muchas las personas que han visto cómo el agua se tragaba sus sueños", pues las borrascas han causado "grandes daños en edificios, carreteras y explotaciones agrícolas", y "se han producido pérdidas en las cosechas", sin olvidar a los centenares de personas "desalojadas de sus casas construidas cerca de los cauces de los ríos" y arroyos que se han desbordado.

Como consecuencia y junto a todos los afectados, desde la Diócesis han estado "mirando al cielo", musitando "en voz baja una oración pidiendo que, en medio de las aguas, se abra paso la esperanza", y "nuestra Iglesia Diocesana, consciente de que, al lado de la plegaria, es necesario el compromiso, ha estado desde el primer momento atenta a la situación ofreciendo alojamiento, comida, mantas, si bien hay que reconocer que Cruz Roja, Protección Civil y las autoridades municipales, especialmente, han dado los auxilios necesarios, lo que es de agradecer".

Pero ahora "nos preocupa el después de la emergencia. En ese momento habrá que centrarse en acompañar, complementar y llegar donde la Administración y la respuesta inmediata no alcanzan. Trataremos entonces de cerrar el diagnóstico propio ya comenzado. Lo haremos realizando visitas a las familias afectadas para identificar necesidades emergentes, localizaremos zonas y personas especialmente vulnerables y coordinaremos con Servicios Sociales municipales para evitar duplicidades".

Así, según ha argumentado Jesús Fernández, "dentro del papel subsidiario que nos corresponde, procuraremos el acompañamiento cercano y sostenido a familias que han sufrido pérdidas, les ayudaremos para que puedan acceder a ayudas institucionales, les asesoraremos a la hora de tramitar seguros o realizar informes de daños. Nos planteamos también realizar posibles ayudas materiales allí donde la Administración no llega o lo hace con lentitud".

Apoyo a los inmigrantes

Para concluir su carta semanal, el obispo ha aludido a "un colectivo que ya está sufriendo las peores consecuencias de la situación" generada por el temporal, en este caso "los temporeros que trabajan en el campo y que llevan semanas sin poder hacerlo", lo que les ha llevado a una situación de "falta de recursos", que "nos reclama apoyo económico para pagar suministros, alquileres y necesidades alimentarias. La colecta que Cáritas va a realizar, será de gran ayuda. Necesitan también apoyo moral y jurídico".

Junto a ello, Jesús Fernández ha hecho "una llamada a la conciencia de los cristianos, para que, ni realicen ni toleren injusticias contra estos trabajadores. Al contrario, pongamos en ejercicio nuestra solidaridad".

"Al mismo tiempo, pido a la autoridad competente que vigile para que no se atente de ningún modo contra la dignidad de las personas, ni se saquen beneficios injustos de esta lamentable situación. Muchas gracias por vuestra colaboración. Que Dios nos ayude", ha concluido el obispo en su carta.