Cruz Roja reconoce a 15 empresas de Córdoba y provincia por su compromiso con los más vulnerables

Cruz Roja Córdoba ha celebrado este jueves un acto de reconocimiento de aquellas empresas y entidades de la provincia que se han distinguido en el último año por colaborar con la institución humanitaria para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, a través de diferentes iniciativas y proyectos, como el Plan de Empleo.

En total, han sido quince las firmas con presencia en Córdoba que han recibido este agradecimiento público: Talleres López Garrido, Hiansa, Logista, Tea Tek Energy, Prefabricados Delta, Onnera Group, Atende, Sos Global Rescue, Sprinter, Latones el Carrión, Life Care, Nexwell Power, Tysa Ford, Pescados La Carihuela, Carnes Montoro.

El acto, que ha tenido lugar en el Hotel Hospes Palacio del Bailío, ha estado liderado por la presidenta provincial y la responsable de Empleo de Cruz Roja, Cándida Ruiz y Beatriz García de Consuegra respectivamente, que han estado acompañadas por diversas autoridades, como la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez; los alcaldes de Cabra y Puente Genil, Fernando Priego y Sergio Velasco; la teniente alcalde del ayuntamiento de Lucena, Miriam Ortiz, así como representantes de las distintas empresas reconocidas y personal voluntario y contratado de la organización humanitaria.

Durante el homenaje, Cruz Roja ha hecho entrega de un obsequio conmemorativo, para agradecer el “compromiso” demostrado a lo largo de 2025 y por ser un ejemplo de “responsabilidad social empresarial”, con un alto impacto en la vida de miles de personas.

La presidenta de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha destacado que “este es un reconocimiento a las empresas que ponen en valor la colaboración imprescindible con el tejido empresarial”, precisamente en un año en el que “el lema de Cruz Roja es Por Humanidad, y las empresas que colaboran con Cruz Roja hacen posible que la vida de muchas personas sea mejor”.

Entre las empresas premiadas las hay de todo tipo: pequeñas y medianas, pero también multinacionales que cuentan con actividad y un gran arraigo en el territorio.

En 2025, Cruz Roja firmó 981 alianzas de colaboración con 359 empresas en el conjunto de la provincia. Además, un total de 182 empresas contribuyen como socias a sostener los diferentes proyectos con los que Cruz Roja apoya a la población más vulnerable: desde personas paradas de larga duración, mujeres en dificultad social, inmigrantes o jóvenes, entre otros colectivos. A dichas empresas, así como a las más de 15.200 personas que a título particular colaboran como socias, la presidenta de Cruz Roja quiere “agradecer su implicación”.