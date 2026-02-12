Córdoba cae a su nivel de población más bajo desde 2003 pese al aumento de inmigrantes

Córdoba vuelve a perder población. A 1 de enero de 2026, la provincia contabiliza 770.508 habitantes, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que confirma una nueva caída demográfica respecto al año anterior. En apenas doce meses se han perdido 2.655 vecinos, un descenso del 0,34%, que consolida la tendencia regresiva en un territorio marcado por el envejecimiento y la baja natalidad. Esta cifra es, además, la más baja de los últimos 23 años, pues hay que remontarse a 2003 para encontrar un dato por debajo de los 770.000 habitantes.

Eso sí, la población extranjera ha aumentado de 30.226 a 30.912 residentes, es decir, 686 personas más (+2,3% aproximadamente). En términos estructurales, esto indica que el descenso demográfico total se explica exclusivamente por la población de nacionalidad española, mientras que los extranjeros compensan la caída, aunque no lo suficiente como para que el saldo final sea positivo. Es decir, aun con el aumento de extranjeros, la provincia perdió población.

El crecimiento extranjero no evitó la caída, sino que la amortiguó, pero la pérdida habría sido mayor sin la llegada de estos nuevos vecinos. Los extranjeros han aumentado un 55% en los últimos diez años en la provincia cordobesa, por lo que más de 10.991 personas de distintas nacionalidades han recaído en Córdoba desde 2016. Este aumento sostenido ha elevado el peso de la población extranjera hasta aproximadamente el 4 % del total provincial.

A esta realidad se suma el progresivo envejecimiento de la población y la baja natalidad. Los mayores de 65 años representan ya el 22% de los residentes en la provincia, mientras que los menores de 15 años apenas suponen entre el 12%. La edad media de los cordobeses se sitúa sobre los 45,1 años. En total, los niños de 0 a 14 años son 92.852, las personas de entre 15 y 64 años, 500.967 y de 65 y más: 171.270

Aumenta la población en España

Mientras en Córdoba perdemos vecinos, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero superó por primera vez los 10 millones -10.004.581 personas- y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el trimestre, hasta 7.243.561. La población de nacionalidad española creció en 25.089.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). Asimismo, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500) y la española (7.900).