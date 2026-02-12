EL TIEMPO
La Aemet pone fin a la tregua y activa en Córdoba el aviso amarillo por fuertes vientos para este viernes
La borrasca Oriana traerá un nuevo episodio de fuertes lluvias con probabilidad de tormentas
El impasse entre borrascas en Córdoba apenas durará 24 horas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia para este viernes 13 de febrero, en el que se espera el impacto de la borrasca Oriana, tras los estragos que está provocando la borrasca Nils este jueves en otros puntos de la Península.
El aviso de la Aemet se mantendrá activo desde las 3.00 horas hasta las 18.00, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora tanto en Sierra y Pedroches, como en la Subbética y en la Campiña cordobesa.
Además del viento se esperan de nuevo fuertes precipitaciones, en una jornada de cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 6º y 12º.
Alerta de la Aemet en toda Andalucía
Junto a Córdoba, todas las provincias andaluzas estarán en avisos por fenómenos atmosféricos adversos, ya sea por viento, fuertes lluvias o vientos costeros. En el caso de Almería, el aviso será naranja con fuertes vientos, al igual que en Cádiz, donde se suma también la alerta por lluvias, al igual que en Granada.
En Huelva y Sevilla también se ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos. Y en Jaén y Málaga, hay aviso amarillo por lluvias y viento.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad