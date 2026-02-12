La Aemet pone fin a la tregua y activa en Córdoba el aviso amarillo por fuertes vientos para este viernes

El impasse entre borrascas en Córdoba apenas durará 24 horas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia para este viernes 13 de febrero, en el que se espera el impacto de la borrasca Oriana, tras los estragos que está provocando la borrasca Nils este jueves en otros puntos de la Península.

El aviso de la Aemet se mantendrá activo desde las 3.00 horas hasta las 18.00, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora tanto en Sierra y Pedroches, como en la Subbética y en la Campiña cordobesa.

Además del viento se esperan de nuevo fuertes precipitaciones, en una jornada de cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 6º y 12º.

La previsión de la Aemet, por horas, para este viernes en Córdoba. / CÓRDOBA

Alerta de la Aemet en toda Andalucía

Junto a Córdoba, todas las provincias andaluzas estarán en avisos por fenómenos atmosféricos adversos, ya sea por viento, fuertes lluvias o vientos costeros. En el caso de Almería, el aviso será naranja con fuertes vientos, al igual que en Cádiz, donde se suma también la alerta por lluvias, al igual que en Granada.

En Huelva y Sevilla también se ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos. Y en Jaén y Málaga, hay aviso amarillo por lluvias y viento.