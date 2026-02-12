Córdoba acogerá el principal congreso sobre el turismo MICE en España

La Organización Profesional de Congresos (OPC) de España celebrará del 18 al 21 de febrero en Córdoba el 38 Congreso Nacional OPC Spain, un evento que reunirá a centenares de profesionales en la principal cita con el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en España.

Bajo el título La innovación, palanca de la competitividad del OPC, el Congreso Nacional OPC Spain reunirá en Córdoba a todos los agentes y operadores implicados en la labor de organización de congresos, reuniones y eventos. Matilde Almandoz, presidenta de OPC Spain, destaca que esta cita será “una mirada novedosa al sector sin renunciar a la verdadera esencia: rigor, diferenciación, compromiso social y valores”.

"Así como el MICE hace frente a distintos retos económicos y sociales, sucede de igual manera en la celebración de esta trigésima octava edición del Congreso Nacional. El trágico accidente ferroviario en Adamuz y la incertidumbre provocada por las borrascas e inundaciones de los últimos días, que han desalojado a miles de personas en toda la comunidad autónoma, suponen un desafío más a superar. Pero este es un sector resiliente y Córdoba un destino que trabaja constantemente en su recuperación, por lo que cabe destacar que el Congreso se celebrará con todas las garantías", ha proseguido Almandoz.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha incidido en que el 38 Congreso Nacional de OPC “va situar a Córdoba como epicentro del MICE en España, posicionándose como un destino consolidado entre las principales opciones del país para los organizadores de eventos”. “Esta ciudad cuenta con capacidad, oferta y atractivos inigualables, donde los profesionales del sector encuentran calidad, rigor, diferenciación y compromiso social sin renunciar a la esencia de este sector en Andalucía; un destino donde innovación y factor humano conviven en el diseño de cada encuentro”, señala Bernal.

El 38 Congreso Nacional OPC Spain ofrecerá una programación diversa y dinámica, con conferencias, mesas redondas, presencia de socios comerciales o visitas técnicas, con la que todos los asistentes podrán continuar su aprendizaje y establecer contactos dentro de su labor profesional. Las ponencias y las aportaciones de Andy Stalman, CEO de Totem Branding, Natalia Bayona de ONU Turismo, Ainhoa Serrano, de Iberia, David Vico desde la filosofía y de profesionales del sector con más de 20 años de experiencia en la industria, entre otros, son el señuelo de calidad de un evento que, además, tendrá prácticas de resolución de crisis en vivo o workshops para encontrarse con el MICE andaluz. El programa está pensado para ofrecer una visión completa del sector en la actualidad: desde la innovación hasta los retos que también suponen los avances tecnológicos frente a la importancia del factor humano. Es, además, para todos los agentes del sector, los que tienen más experiencia y los que llegan con la frescura de las nuevas iniciativas.