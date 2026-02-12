Laboral
El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo
El comité de empresa asegura que había disposición a desconvocar la huelga si se producían avances en la negociación
Trabajadores de Hitachi en Córdoba y representantes sindicales se han manifestado este jueves dentro de las acciones reivindicativas en un conflicto laboral que se alarga ya varios meses. Los trabajadores han entrado, además, en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se celebrababa la sesión ordinaria de febrero, y su situación ha sido objeto de debate entre los concejales, pese a no incluirse nada relativo a ello en el orden del día.
Tras la concentración, el presidente del comité de empresa de Hitachi, Álvaro García Leiva, ha explicado el motivo de esta manifestación, que no es otro, ha dicho, que "la negativa de la empresa" a asistir a las reuniones con los sindicatos en el Sercla, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. La razón que dio Hitachi para justificar esta negativa era "el incumplimiento del compromiso y la falta de buena voluntad de CCOO [sindicato mayoritario en el comité]" y una estrategia que, en su opinión, va "más allá de los ámbitos de la negociación".
Sin embargo, para el comité de empresa, no se ha incumplido ningún acuerdo y es más, según García Leiva, estaban dispuestos a desconvocar la huelga si se producían avances en la negociación. Para el comité de empresa, Hitachi ha "bloqueado" el diálogo, asegurando que ha impedido también a otros trabajadores secundar la huelga tras firmar un acuerdo con UGT.
Por su parte, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha respaldado públicamente a la plantilla y ha denunciado la actitud “punitiva” de la empresa, defendiendo, a su vez, la huelga como un derecho legítimo. López ha exigido negociación real y ha pedido a la Junta de Andalucía que no respalde con ayudas públicas a una empresa que, a su juicio, "vulnera derechos laborales".
Debate en el pleno
El asunto ha llegado al pleno municipal, con algunos trabajadores presentes también en el salón. El debate ha surgido dentro de un punto en el que se ha aprobado la declaración de interés municipal para la concesión de bonificación de ICIO a una obra que va a hacer la Asociación de Alzheimer San Rafael. Han sido los portavoces de PSOE y Hacemos Córdoba, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente, quienes han recordado al gobierno municipal que esa misma declaración de interés municipal también se aplicó a Hitachi. Ambos concejales entienden que el Ayuntamiento, y especialmente el gobierno municipal, no pueden ponerse de perfil ante un conflicto donde existe una "vulneración de derechos los laborales" y han denunciado que si bien los beneficios de las empresas en la ciudad están justificados como para establecer la citada declaración, "les estamos subvencionando por interés general y por otro lado está la multinacional teniendo en estado de semiesclavitud a estos trabajadores".
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad