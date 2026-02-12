El conflicto de Hitachi llega al Pleno de Córdoba y CCOO acusa a la empresa de "bloquear" el diálogo

Trabajadores de Hitachi en Córdoba y representantes sindicales se han manifestado este jueves dentro de las acciones reivindicativas en un conflicto laboral que se alarga ya varios meses. Los trabajadores han entrado, además, en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se celebrababa la sesión ordinaria de febrero, y su situación ha sido objeto de debate entre los concejales, pese a no incluirse nada relativo a ello en el orden del día.

Tras la concentración, el presidente del comité de empresa de Hitachi, Álvaro García Leiva, ha explicado el motivo de esta manifestación, que no es otro, ha dicho, que "la negativa de la empresa" a asistir a las reuniones con los sindicatos en el Sercla, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. La razón que dio Hitachi para justificar esta negativa era "el incumplimiento del compromiso y la falta de buena voluntad de CCOO [sindicato mayoritario en el comité]" y una estrategia que, en su opinión, va "más allá de los ámbitos de la negociación".

Sin embargo, para el comité de empresa, no se ha incumplido ningún acuerdo y es más, según García Leiva, estaban dispuestos a desconvocar la huelga si se producían avances en la negociación. Para el comité de empresa, Hitachi ha "bloqueado" el diálogo, asegurando que ha impedido también a otros trabajadores secundar la huelga tras firmar un acuerdo con UGT.

Trabajadores de Hitachi, frente al Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

Por su parte, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha respaldado públicamente a la plantilla y ha denunciado la actitud “punitiva” de la empresa, defendiendo, a su vez, la huelga como un derecho legítimo. López ha exigido negociación real y ha pedido a la Junta de Andalucía que no respalde con ayudas públicas a una empresa que, a su juicio, "vulnera derechos laborales".

Noticias relacionadas

Debate en el pleno

El asunto ha llegado al pleno municipal, con algunos trabajadores presentes también en el salón. El debate ha surgido dentro de un punto en el que se ha aprobado la declaración de interés municipal para la concesión de bonificación de ICIO a una obra que va a hacer la Asociación de Alzheimer San Rafael. Han sido los portavoces de PSOE y Hacemos Córdoba, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente, quienes han recordado al gobierno municipal que esa misma declaración de interés municipal también se aplicó a Hitachi. Ambos concejales entienden que el Ayuntamiento, y especialmente el gobierno municipal, no pueden ponerse de perfil ante un conflicto donde existe una "vulneración de derechos los laborales" y han denunciado que si bien los beneficios de las empresas en la ciudad están justificados como para establecer la citada declaración, "les estamos subvencionando por interés general y por otro lado está la multinacional teniendo en estado de semiesclavitud a estos trabajadores".