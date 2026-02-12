Condenados por estafa en Córdoba: la víctima compraba una bici en California y los 17.750 euros fueron a Móstoles

La Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a un total de cuatro años y tres meses de prisión a cuatro acusados de estafar 17.750 euros a una víctima en la compra de una bicicleta por internet. Según recoge la sentencia, el perjudicado pensaba que estaba comprando a una tienda de California (EEUU), pero fue engañado por cuatro vecinos de Móstoles (dos de ellos, oriundos de Guinea).

En concreto, una de las mujeres, que es reincidente, ha sido condenada a un año y nueve meses de prisión. La segunda, que es la única procesada que ha negado su participación en el engaño, ha sido condenada a un año y medio de cárcel, y los dos hombres, a medio año de cárcel cada uno. Los tres primeros tendrán que abonar 17.550 euros al perjudicado y los cuatro procesados en conjunto deberán indemnizarle, además, en la cantidad de 7.500 euros.

De acuerdo con el fallo, que ha sido facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la víctima asevera que entró en contacto, por internet, con un supuesto vendedor de una tienda con sede en California. Esta persona le facilitó el número de cuenta para efectuar los pagos de la bicicleta que pretendía adquirir.

Transfirió por error el doble del importe solicitado

El tribunal considera probado que, a finales de agosto de 2020, el perjudicado accedió a una página web y se interesó por una bicicleta de carrera marca Pinarello Dogma F-12 que ofertaba quien se identificaba como E. R. Contactó a través de un correo electrónico y se estableció un precio de 8.000 euros y un plazo de entrega de tres o cuatro días hábiles.

Cinco días después, realizó la transferencia a la cuenta de una acusada y "como no le quedara clara la confirmación, por error, transfirió 16.000 euros". se puso en contacto con el vendedor, quien le aseguró falsamente que cuando recibiera la bicicleta le devolvería el sobrante. Sin embargo, en los primeros días de septiembre, el perjudicado recibió el aviso engañoso de que la bicicleta había llegado a la aduana de Portugal y de que era necesario un nuevo pago de 3.000 euros "para gastos de aduana y transporte". Abonó solo 1.750 euros "al conseguir una rebaja de su interlocutor".

Tres días más tarde, le solicitaron 1.300 euros en concepto de demora y transporte que el perjudicado ya no pagó. La acusada que había recibido el dinero en su cuenta bancaria realizó una primera transferencia por importe de 7.500 euros a la cuenta de otro acusado. Asimismo, realizó una tranferencia internacional desde su cuenta, por importe de 8.000 euros, a una entidad bancaria belga. Los 500 euros restantes constituían la comisión de las dos mujeres procesadas.

Cuentas bancarias "puente" para recibir el dinero ilegal

La cantidad de los supuestos gastos de aduana fue recibida por uno de los implicados y transferida de manera inmediata a la cuenta de un tercero. Así, el tribunal afirma que uno de los procesados se puso de acuerdo con terceras personas no identificadas para facilitarles ayuda de personas que pudieran ofrecer su número de cuenta y "servir de puente a la transferencia de cantidades obtenidas de forma fraudulenta por aquellas". Para ello, solicitó a su pareja sentimental, también acusada, que buscara a personas que aceptaran participar en esa actividad ilícita a cambio de una comisión y estos fueron los otros dos acusados.