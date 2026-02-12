El C3A presenta la exposición 'Metal del verano' con una visita guiada y una intervención sonora

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ha inaugurado este jueves, con una visita guiada y una intervención sonora, la exposición Metal del Verano, del artista jerezano Christian Lagata. La muestra, comisariada por Marc Navarro y abierta hasta el 17 de mayo, ha sido concebida específicamente para la Sala T3 y propone una reflexión sobre la arquitectura, los espacios periféricos y la transformación de los materiales bajo la influencia del clima andaluz.

El título de la exposición, explica su autor a este periódico, procede de un poema de José Manuel Caballero Bonald y alude a los paisajes cálidos del sur, "donde el sol incide sobre metales y estructuras industriales alterando su apariencia". A partir de esa idea, Lagata plantea un viaje de regreso a Andalucía y desarrolla un proyecto que dialoga con tres escenarios: la arquitectura visible del museo, su arquitectura oculta, con los espacios técnicos normalmente cerrados al público, y los paisajes periféricos del sur, como descampados o zonas intersticiales entre campo y ciudad.

La exposición incluye esculturas, intervenciones y estructuras realizadas en su mayoría con materiales industriales como distintos tipos de metal y elementos encontrados, agrega. Entre las piezas destaca una gran columna central que articula el espacio expositivo, además de instalaciones distribuidas en pasillos técnicos, el patio, la sala de calderas y otros espacios no habituales para el visitante, ampliando así los límites tradicionales del museo. También incorpora radiogramas —imágenes realizadas sin cámara, mediante procesos químicos en laboratorio— que funcionan como huellas visuales del propio proceso escultórico y recrea elementos que recuerdan a sistemas de drenaje, respiraderos, vallas o cajas de control, en los que introduce cambios en la escala y sustitución de materiales.

El proyecto ha supuesto un año de trabajo, con estancias de residencia en Matadero Madrid y en el centro portugués No Entulho, donde el artista profundizó en el uso de materiales recuperados. El resultado es una instalación de producción íntegramente nueva y pensada a medida para el edificio del C3A.

El artista Christian Lagata presenta su exposición 'Metal del verano' en el C3A. / MANUEL MURILLO

La jornada del jueves ha comenzado a las 18.00 horas con una visita guiada a cargo del propio Lagata, quien explicó al público los procesos, materiales y decisiones espaciales del proyecto. A las 19.00 horas tuvo lugar la activación sonora Trasescena, creada por el artista andaluz Enrique del Castillo. La pieza, de unos cuarenta minutos de duración, dialoga con la exposición y comparte con la obra de Lagata el interés por los materiales industriales y la aparente transitoriedad de las estructuras.

Además, esta semana se incorpora al programa de instalaciones Plaza Pública la obra Sin título (Intruso II) (2024), también de Christian Lagata, producida originalmente para el CAAC y actualmente depositada en su colección. Esta línea de trabajo del C3A reúne proyectos que dialogan con la arquitectura del edificio y buscan expandir la experiencia museística, invitando al visitante a reconsiderar su percepción del espacio.

Con Metal del verano, el C3A refuerza su apuesta por propuestas site-specific que conectan arquitectura, memoria y territorio, y que convierten al museo en un espacio abierto a nuevas lecturas sobre lo público, lo doméstico y los límites entre ambos.