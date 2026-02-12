El Ayuntamiento de Córdoba presume de una gestión tributaria "más moderna, cercana y adaptada a ciudadanos y empresas"

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Órgano de Gestión Tributaria, ha hecho balance del ejercicio 2025, un año "marcado por la consolidación de un modelo de gestión tributaria más moderno, digital y cercano, orientado a facilitar la relación entre la administración municipal, la ciudadanía y el tejido empresarial de la ciudad", aseguran fuentes municipales.

Durante el pasado año, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, "la apuesta por la modernización y la digitalización de los servicios ha permitido mejorar de forma notable la atención a los contribuyentes, sin perder el componente humano que caracteriza a la Hacienda municipal”. En este sentido, la Oficina Virtual Tributaria se ha consolidado como el principal canal de relación con la ciudadanía, registrando más de 1,2 millones de accesos y cerca de 1,1 millones de trámites realizados a lo largo de 2025, “lo que demuestra la creciente confianza de los usuarios en los servicios online del Ayuntamiento”, ha señalado Torrent.

Paralelamente, el Consistorio defiende haber reforzado la atención presencial y de proximidad, "consolidando la atención tributaria en los distintos barrios de la ciudad a través de los centros cívicos. Este modelo permite acercar los servicios municipales a la periferia, ofreciendo una atención más cercana y personalizada y contribuyendo así a la cohesión territorial”, ha apuntado la delegada.

Blanca Torrent, a la izquierda, junto a las concejalas Marian Aguilar y Eva Contador, este jueves antes del pleno. / Manuel Murillo

"El refuerzo del componente humano ha sido otro de los ejes fundamentales de la gestión durante 2025. El aumento de la plantilla de informadores tributarios ha permitido atender a más de 50.000 contribuyentes a través de los distintos canales disponibles: atención presencial en las oficinas de Gran Capitán y en los centros cívicos, atención telefónica y atención por correo electrónico, manteniéndose al día todas las contestaciones a las consultas recibidas", ha dicho Torrent.

Novedades

Como novedad destacada del ejercicio, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de atención tributaria personalizada dirigido específicamente a empresas, con su propia línea de citas y una mesa de atención presencial diferenciada. "Esta medida supone un avance importante en la mejora de la relación entre la administración municipal y el tejido empresarial, facilitando una atención más ágil, especializada y adaptada a sus necesidades", ha indicado la delegada de Hacienda.

Simplificación de trámites

La gestión tributaria municipal ha continuado avanzando también en la simplificación de trámites, la reducción de cargas administrativas y el refuerzo de la transparencia, apostando por el uso de un lenguaje claro y accesible en la Oficina Virtual Tributaria. Asimismo, se ha reafirmado el compromiso de implantar controles de calidad que permitan evaluar la percepción de los contribuyentes y seguir mejorando el nivel de satisfacción ciudadana, ha añadido Torrent.

Para 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento de Córdoba está trabajando en nuevas medidas destinadas a seguir mejorando el servicio, lo que permitirá a los ciudadanos "gestionar de forma más sencilla sus datos y trámites tributarios". Con este balance, “se evidencia que 2025 ha sido un año clave para consolidar una Hacienda municipal eficaz, cercana y orientada al servicio público, que combina innovación tecnológica, atención personalizada y presencia en los barrios, junto a los autónomos y empresas, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio”, ha manifestado Blanca Torrent.