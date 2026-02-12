Hacienda
El Ayuntamiento de Córdoba presume de una gestión tributaria "más moderna, cercana y adaptada a ciudadanos y empresas"
La Oficina Virtual Tributaria registra más de 1,2 millones de accesos a lo largo de 2025
El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Órgano de Gestión Tributaria, ha hecho balance del ejercicio 2025, un año "marcado por la consolidación de un modelo de gestión tributaria más moderno, digital y cercano, orientado a facilitar la relación entre la administración municipal, la ciudadanía y el tejido empresarial de la ciudad", aseguran fuentes municipales.
Durante el pasado año, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, "la apuesta por la modernización y la digitalización de los servicios ha permitido mejorar de forma notable la atención a los contribuyentes, sin perder el componente humano que caracteriza a la Hacienda municipal”. En este sentido, la Oficina Virtual Tributaria se ha consolidado como el principal canal de relación con la ciudadanía, registrando más de 1,2 millones de accesos y cerca de 1,1 millones de trámites realizados a lo largo de 2025, “lo que demuestra la creciente confianza de los usuarios en los servicios online del Ayuntamiento”, ha señalado Torrent.
Paralelamente, el Consistorio defiende haber reforzado la atención presencial y de proximidad, "consolidando la atención tributaria en los distintos barrios de la ciudad a través de los centros cívicos. Este modelo permite acercar los servicios municipales a la periferia, ofreciendo una atención más cercana y personalizada y contribuyendo así a la cohesión territorial”, ha apuntado la delegada.
"El refuerzo del componente humano ha sido otro de los ejes fundamentales de la gestión durante 2025. El aumento de la plantilla de informadores tributarios ha permitido atender a más de 50.000 contribuyentes a través de los distintos canales disponibles: atención presencial en las oficinas de Gran Capitán y en los centros cívicos, atención telefónica y atención por correo electrónico, manteniéndose al día todas las contestaciones a las consultas recibidas", ha dicho Torrent.
Novedades
Como novedad destacada del ejercicio, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de atención tributaria personalizada dirigido específicamente a empresas, con su propia línea de citas y una mesa de atención presencial diferenciada. "Esta medida supone un avance importante en la mejora de la relación entre la administración municipal y el tejido empresarial, facilitando una atención más ágil, especializada y adaptada a sus necesidades", ha indicado la delegada de Hacienda.
Simplificación de trámites
La gestión tributaria municipal ha continuado avanzando también en la simplificación de trámites, la reducción de cargas administrativas y el refuerzo de la transparencia, apostando por el uso de un lenguaje claro y accesible en la Oficina Virtual Tributaria. Asimismo, se ha reafirmado el compromiso de implantar controles de calidad que permitan evaluar la percepción de los contribuyentes y seguir mejorando el nivel de satisfacción ciudadana, ha añadido Torrent.
Para 2026
De cara a 2026, el Ayuntamiento de Córdoba está trabajando en nuevas medidas destinadas a seguir mejorando el servicio, lo que permitirá a los ciudadanos "gestionar de forma más sencilla sus datos y trámites tributarios". Con este balance, “se evidencia que 2025 ha sido un año clave para consolidar una Hacienda municipal eficaz, cercana y orientada al servicio público, que combina innovación tecnológica, atención personalizada y presencia en los barrios, junto a los autónomos y empresas, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio”, ha manifestado Blanca Torrent.
