El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad. Así lo ha aprobado este jueves el pleno municipal, y lo ha hecho por unanimidad, tras una mocion presentada incialmente por el grupo del PSOE. En cuanto a dicha moción, solo hay un acuerdo: la puesta en marcha del que se ha dado a llamar Plan Bici Ciudad y que se haga en colaboración con la Plataforma Carril Bici de Córdoba y asociaciones vecinales. Ahí deberán definirse, dice el acuerdo, "las actuaciones a desarrollar".

En el pleno, ha tomado la palabra Julián Blanco, de la Plataforma Carril Bici, quien ha recordado la necesidad de una Córdoba "más humanizada y habitable" donde se reduzca la contaminación que causa el tráfico rodado, el que más contribuye a la polución en la ciudad.

Gente en bicicleta por el carril bici de la Ribera. / A. J. GONZÁLEZ

El propio acuerdo alcanzado reconoce que la bicicleta es "el medio de transporte urbano más saludable, el más ecológico, el más rápido en cortas y medias distancias y el más económico". De ahí que busque promover su uso al entender que sigue siendo "bastante minoritario y reducido en comparación con otras ciudades".

Posibles medidas

Entre las cuestiones que se plantean para que la gente use cada vez más la bici en Córdoba se destacan una mayor seguridad de los ciclistas y sensibilización para que "los ciudadanos den el paso a utilizarla como medio de transporte". Como medidas a desarrollar se habla de ampliar, mejorar y dar continuidad a la red de carriles bici actual, poner más aparcamientos para bicicletas, activar un servicio público de alquiler de estos vehículos y llevar a cabo campañas de promoción en colegios.