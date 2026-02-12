Movilidad
El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta
Mejorar las conexiones de los carriles bici actuales, entre las medidas que se estudiarán
El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha un plan para potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad. Así lo ha aprobado este jueves el pleno municipal, y lo ha hecho por unanimidad, tras una mocion presentada incialmente por el grupo del PSOE. En cuanto a dicha moción, solo hay un acuerdo: la puesta en marcha del que se ha dado a llamar Plan Bici Ciudad y que se haga en colaboración con la Plataforma Carril Bici de Córdoba y asociaciones vecinales. Ahí deberán definirse, dice el acuerdo, "las actuaciones a desarrollar".
En el pleno, ha tomado la palabra Julián Blanco, de la Plataforma Carril Bici, quien ha recordado la necesidad de una Córdoba "más humanizada y habitable" donde se reduzca la contaminación que causa el tráfico rodado, el que más contribuye a la polución en la ciudad.
El propio acuerdo alcanzado reconoce que la bicicleta es "el medio de transporte urbano más saludable, el más ecológico, el más rápido en cortas y medias distancias y el más económico". De ahí que busque promover su uso al entender que sigue siendo "bastante minoritario y reducido en comparación con otras ciudades".
Posibles medidas
Entre las cuestiones que se plantean para que la gente use cada vez más la bici en Córdoba se destacan una mayor seguridad de los ciclistas y sensibilización para que "los ciudadanos den el paso a utilizarla como medio de transporte". Como medidas a desarrollar se habla de ampliar, mejorar y dar continuidad a la red de carriles bici actual, poner más aparcamientos para bicicletas, activar un servicio público de alquiler de estos vehículos y llevar a cabo campañas de promoción en colegios.
Sin acuerdo por el 8M
La falta de acuerdo entre los cuatro grupos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha impedido un año más que se apruebe una declaración institucional o al menos una moción conjunta de cara a la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. PSOE y Hacemos habían presentado una moción conjunta que, finalmente, fue opacada por una enmienda del PP que sí salió adelante.
Las concejalas de PSOE y Hacemos, Alicia Moya e Irene Ruiz, respectivamente, afearon a los populares que el PP haya cogido, de la moción de original, aquellos puntos «mayoritariamente aceptados», opinando que «se les ve el plumero» cuando toca hablar de igualdad. A ello, añadieron que, de la misma forma, en su enmienda, el PP haya quitado puntos como el destinar más recursos para las campañas de la inspección de trabajo en materia de igualdad o el de la realización de campañas de sensibilización en este ámbito.
La delegada de Igualdad, Marian Aguilar, aseguró que su partido, el PP, es «feminista liberal» mientras el concejal de Vox Rafael Saco tachó la moción de «ideológica» al considerar que está «redactada desde el dogma».
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad