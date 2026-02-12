El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado, por unanimidad, una moción presentada inicialmente por Vox en la que se compromete a rehabilitar el camping municipal de la avenida de El Brillante, cerrado desde el año 2020. El compromiso incluye un cronograma que se iniciará este mismo año con los estudios técnicos, para que en 2027 se puedan redactar los proyectos y comenzar las obras en 2028.

Según ha informado la portavoz de Vox en el Consistorio, Paula Badanelli, la rehabilitación implicará “una nueva instalación”, dado el estado en el que se encuentran las instalaciones, literalmente abandonadas desde el año de la pandemia. La iniciativa incluirá la piscina y zonas verdes, mientras que el uso en sí como camping estará supeditado a un estudio previo.

En la moción se recoge el compromiso de, de manera urgente, limpiar el espacio y arreglar su cerramiento, de forma que se evite un mayor deterioro y se garantice la seguridad. También se habla de los trabajos a acometer dentro de ese cronograma y de estudiar el uso que pueda tener el espacio (más allá de piscina municipal) con los representantes del distrito y de asociaciones vecinales de barrios colindantes.

Interior del camping de El Brillante. / A. J. GONZÁLEZ

La segunda fase de la ronda Norte

El compromiso se alcanza pese a que por el mismo camping debe pasar el tramo de la segunda fase de la ronda Norte que ejecuta la Junta de Andalucía. Ahora, los trabajos de Fomento se centran en la rotonda del Hipercor y en la avenida de la Arruzafilla, llegando, casi, hasta la avenida de El Brillante. La segunda fase, de la que todavía no hay proyecto redactado, es la que debe conectar con el tramo municipal que ya ejecutara el Ayuntamiento de forma subsidiaria. Esa conexión, según los planes iniciales, atravesaba por los terrenos del camping. En este sentido, lo que dijo Badanelli cuando se presentó la moción es que la de la carretera es “una obra eternizada que no puede seguir sirviendo de excusa para paralizar inversiones necesarias para Córdoba”.

Un proyecto que se quedó por el camino

En el anterior mandato municipal, ya se habló de rehabilitar el camping, pero no con su uso original, sino utilizándolo como un espacio de cicloturismo, una puerta de entrada para los ciclistas que practican el deporte en el entorno de la sierra. Sobre esta iniciativa, se hicieron algunos estudios que confirmaban que era compatible con el futuro trazado de la ronda Norte.

También el año pasado, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) anunció que haría un estudio sobre el estado en que se encontraba la piscina del camping y el coste de volver a ponerla en funcionamiento. La idea, eso sí, se centraba no tanto en una rehabilitación integral del espacio, sino en la piscina en sí, para ponerla a disposición de los vecinos de El Brillante y de Valdeolleros. Estos últimos han reclamado en más de una ocasión la necesidad de contar con una piscina pública para los vecinos del barrio.