Córdoba 2016
El avión cultural será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del Balcón del Guadalquivir
El Ayuntamiento ha tenido que encargar un informe a un ingeniero aeronáutico para calcular el coste de la retirada
El avión del Balcón del Guadalquivir, que fuera símbolo de las mayores aspiraciones culturales de Córdoba, será chatarra "ya mismo" y desaparecerá del entorno del río. Así lo ha asegurado este jueves el portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, cuando ha contestado a una pregunta planteada por la edil de Vox Paula Badanelli durante el pleno ordinario de febrero.
Según ha informado Torrico, ya se está redactando el pliego del contrato que se licitará para que una empresa se encargue de retirar el avión, hacerlo chatarra y quedarse con los restos, de forma que se pueda resarcir el gasto que supone quitarlo de ahí. También ha explicado el portavoz del gobierno local que si se ha tardado en proceder a la retirada (se anunció en 2024) ha sido porque ha habido que dar una serie de pasos administrativos.
El primero, ha recordado, fue contactar con el propietario de la aeronave, que la cedió a la ciudad en medio de la candidatura de Córdoba 2016 con la condición de que se destinara a uso cultural, algo que nunca ocurrió. Ese contacto, ha reconocido Torrico, fue complicado, porque el propietario estaba "casi desaparecido". Luego, anunció que no quería quedarse con el aparato.
Tras esto se procedió a la desafección del bien y luego hubo que calcular "cuánto vale hacer chatarra el avión", ha detallado el edil del PP. Para ello, se solicitó un informe a un ingeniero aeronáutico y ya, teniendo claros los datos, se ha procedido a redactar el pliego del contrato.
El avión cultural que no despegó
En marzo de 2011 llegó el avión al Balcón del Guadalquivir. Lo hizo con el objetivo de impulsar la candidatura de la ciudad como Capital Cultural Europea en 2016 y servir de espacio para los creadores locales. Nunca se le dio uso, pasaron varios gobiernos municipales por Capitulares y el avión se mantuvo en los jardines como un objetivo que mirar, fotografía e incluso vandalizar. Ya en el actual mandato, en agosto de 2024, se anunció que el avión se iba a retirar con el objetivo de ganar la zona verde que ocupa la aeronave junto al río Guadalquivir.
