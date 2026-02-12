Abre el NH Collection Palacio de Córdoba, un nuevo hotel de cinco estrellas en plena Judería

Minor Hotels, a través de su marca premium NH Collection Hotels & Resorts, ha anunciado este jueves la apertura del nuevo NH Collection Palacio de Córdoba, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en un palacete del siglo XVIII en pleno corazón de la Judería cordobesa.

El hotel, que surge tras una completa restauración del anterior NH Collection Amistad de Córdoba, se asienta sobre la antigua muralla de la ciudad y un conjunto de casas nobles de los siglos XVII y XVIII declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El nuevo activo hotelero cuenta con 89 habitaciones, entre las que se incluyen doce Junior Suites y cinco Suites, bajo un diseño renovado que busca fusionar el legado arquitectónico del inmueble con un interiorismo contemporáneo.

NH Collection Palacio de Córdoba potencia su vínculo con la ciudad, respetando los elementos arquitectónicos originales y realzando su esencia patrimonial. El hotel mantiene la identidad cordobesa a través de sus patios tradicionales, arcos, carpintería y techos ornamentales, reinterpretados con una estética moderna y actual.

De especial singularidad es el patio interior de estilo mudéjar, con arcos de ladrillo datados en el siglo XVI, uno de los espacios más emblemáticos del conjunto, que se suma a la fachada de estilo neoclásico, añadida durante las distintas transformaciones históricas del edificio.

Situado en la emblemática Plaza de Maimónides, el establecimiento refuerza la apuesta del grupo por el segmento de lujo y la hospitalidad exclusiva en la ciudad califal y consolida la estrategia de Minor Hotels de reposicionar activos históricos en destinos urbanos de primer nivel, elevando los estándares de calidad y servicio para el viajero de alta gama.

Gastronomía de altura

La apertura trae consigo el desembarco en Córdoba de Tablafina, el concepto gastronómico de la marca que ya opera en otras cuatro ciudades españolas y que llega ahora a su tercera capital andaluza.

El restaurante se ubica en una de las casas nobles del complejo y distribuye su espacio entre tres patios característicos: el Patio de Petra, el Mudéjar -que conserva su claustro original- y el del Compás, que sirve como acceso principal desde la plaza.

Con capacidad para 90 comensales, la propuesta de Tablafina se centra en el producto local y la tradición culinaria desde una perspectiva sofisticada, integrándose en el ecosistema cultural de la zona, a escasos metros de la Mezquita-Catedral y la Casa Andalusí.

Inspirado en las tascas y tabernas españolas, la carta de Tablafina combina clásicos como embutidos ibéricos, conservas y quesos con propuestas locales bajo la sección 'Esencia Cordobesa' , donde destacan platos emblemáticos como el salmorejo, el rabo de toro deshuesado o el flamenquín especial. A ello se suman las Sugerencias del chef , que incorporan productos de temporada y reinterpretaciones creativas de la cocina andaluza.