Más de 1.100 incidencias, 200 baches y 150 árboles caídos: el balance del tren de borrascas en Córdoba

Daños en colegios, edificios públicos e instalaciones deportivas; más de 200 baches; alrededor de 200 árboles caídos y más de 1.100 incidencias. Ese es el balance que deja el tren de borrascas que ha sufrido Córdoba en las últimas tres semanas, con intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento, aunque han sido las primeras, según el Ayuntamiento de Córdoba, las que han causado mayor afección tanto en el núcleo urbano como en las barriadas.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de diferentes delegados, ha ofrecido este jueves un balance sobre las incidencias registradas por el temporal en las últimas semanas. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado que el temporal ha castigado “duramente a Córdoba”, aunque ha agradecido a los vecinos su “colaboración” y ha subrayado la coordinación tanto dentro del Ayuntamiento como con otras administraciones.

Árboles caídos, baches y limpieza de La Calahorra

Uno de los aspectos que más ha sufrido, ha apuntado, ha sido la arboleda, con alrededor de 150 árboles caídos: 82 de gran porte, 50 de tamaño medio y el resto de pequeño tamaño, además de diferentes daños sobre la calzada. En total, ha explicado Madruga, se han detectado más de 200 baches por toda la ciudad, y la delegación ya trabaja para actuar sobre ellos, especialmente en calles como María Montessori o Ingeniero Ruiz de Azúa, que se han visto seriamente afectadas.

Por su parte, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha anunciado la contratación extraordinaria de personal para la creación de cuatro grupos de trabajo —dos por la mañana y dos por la tarde—, que retirarán de lunes a domingo enseres y lodo de las parcelaciones afectadas y a los que se va a dotar de “maquinaria adecuada y específica” para esta tarea. También se estudia la limpieza en el entorno de La Calahorra, ya que en este punto hay “una gran acumulación de sedimentos”, aunque es necesario que el nivel del río baje para poder actuar en esta zona y en el parque infantil anexo.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha apuntado que las estaciones de suministro de la capital también han sufrido daños. Concretamente, se ha centrado en cuatro líneas: las estaciones de aguas residuales, la red de saneamiento, las estaciones de bombeo y los aliviaderos y colectores situados en cotas más bajas. Esto les obligó a “tomar medidas” y a “estar vigilantes mediante cámaras y sensores” para seguir la situación de cerca. Tanto que, ha explicado Ibarrola, se han visto afectadas las estaciones de Majaneque, Veredón de los Frailes, Alcolea, Casillas y el Jardín Botánico. También dejó de operar la estación de aguas de Las Golondrinas. El también delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado la “especial sensibilidad” del Consistorio en materia climática y las actuaciones de limpieza de imbornales y en el Corregidor para evitar inundaciones. Además, ha señalado que el tanque de tormentas se ha llenado, aunque no se han reportado daños de relevancia en la obra.

Colegios e instalaciones municipales

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha apuntado que el Consistorio ha realizado un “seguimiento extraordinario” de la situación en los colegios, con los que “hemos estado en contacto directo”, especialmente debido a las fuertes rachas de viento, que han provocado caídas de árboles en centros como Santos Mártires o San Juan de la Cruz. También se han notificado daños en las cubiertas, aunque “menos de lo esperado”, ha señalado Madruga, tras recalcar que se atenderán “todas las incidencias”.

Por último, ha tomado la palabra la presidenta del Imdeec, Marián Aguilar, quien ha indicado que las instalaciones deportivas municipales han sufrido importantes daños. En total se han contabilizado 61 incidencias técnicas: 30 en campos de fútbol, seis en piscinas y el resto en otras dependencias. “Se ha registrado caída de cubiertas, vallado, focos, goteras…”, ha comentado Aguilar. Las actuaciones necesarias se han presupuestado en 50.000 euros, que se abonarán inicialmente con fondos del propio Imdeec. La peor parte se la ha llevado la piscina de la calle Marbella, cuyos trabajos requerirán una adjudicación pública, aunque no se ha detallado dónde se han producido exactamente dichos daños.