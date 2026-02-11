UGT denuncia "graves deficiencias" en la cocina del Hospital Provincial y exige una intervención urgente

La sección sindical de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en el Hospital Provincial de Córdoba ha remitido un escrito al Comité de Seguridad y Salud en el que denuncia “la grave situación” en la que el personal de cocina desarrolla su actividad laboral, advirtiendo de que las condiciones actuales pueden suponer un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

El sindicato señala, en primer lugar, la falta de personal en el servicio, situación que estaría generando una “sobrecarga de trabajo evidente”, con elevados niveles de estrés y fatiga, comprometiendo tanto la salud del personal como la correcta ejecución de sus funciones. UGT SP recuerda que esta situación podría vulnerar el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, informa UGT en una nota de prensa.

Maquinaria obsoleta y equipos fuera de servicio

En el escrito, firmado por la delegada sindical Marta Serrano, el sindicato detalla el estado deficiente y obsoleto de la maquinaria, lo que, a su juicio, incrementa notablemente los riesgos laborales.

Entre los equipos afectados, UGT SP enumera una basculante averiada, dos hornos inutilizados, el tren de lavado, que no realiza correctamente el secado pese a funcionar a altas temperaturas, generando acumulación de humedad y riesgo higiénico-sanitario, el lavacarros, averiado desde hace meses, y dos lavavajillas fuera de servicio, lo que obliga a realizar tareas manuales con mayor esfuerzo físico y exposición a productos químicos.

Según el sindicato, estas circunstancias podrían suponer un incumplimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a los principios de la acción preventiva, así como del artículo 17, que establece la obligación de proporcionar equipos de trabajo adecuados y en correcto estado de mantenimiento.

Solicitud de medidas urgentes

Desde UGT SP Córdoba se solicita que el Comité de Seguridad y Salud adopte medidas urgentes para evaluar los riesgos existentes, garantizar una dotación suficiente de personal y proceder a la reparación o sustitución inmediata de la maquinaria defectuosa.

El sindicato insiste en que el objetivo es asegurar condiciones de trabajo seguras y adecuadas conforme a la normativa vigente, evitando que la situación actual continúe afectando a la salud del personal del servicio de cocina del Hospital Provincial.