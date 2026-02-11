Vecinos
Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel piden alternativas de movilidad ante las obras de la ronda Norte
El alcalde se compromete a mantener una reunión con los vecinos, concejales y técnicas donde los residentes puedan resolver todas sus dudas
Representantes de la asociación vecinal Aqua Vetus, de Córdoba capital, se han reunido con el alcalde y los delegados de Movilidad y Urbanismo para trasladarles las "necesidades urgentes" de los barrios de Huerta de Santa Isabel y Camino de Turruñuelos ante el desarrollo de las obras de la ronda Norte y su afección su "vida diaria". Según informa el Ayuntamiento, el alcalde se ha comprometido a mantener otra reunión abierta a todo el vecindario en la que estén presentes también los concejales y técnicos para "poder aclarar todas las dudas y dar respuesta a las preocupaciones de los residentes".
Acerca de estas preocupaciones, los representantes de Aqua Vetus han solicitado que se garanticen pasos de peatones o pasarelas provisionales que permitan el acceso seguro al Parque Figueroa, evitando que los vecinos queden aislados durante las fases 1 y 2 de obra. De la misma manera, se ha abordado el tema de la afectación de las obras en las líneas de Aucorsa, motivo por el que se ha solicitado un plan de movilidad que asegure que el transporte público siga siendo operativo y eficiente para el barrio durante el trascurso de las obras.
El primer plan de barrio de la zona
Más allá de los trabajos previstos en la ronda Norte, los representantes de Aqua Vetus han presentado al alcalde el primer plan de barrio, un documento participativo, elaborado desde la asociación y que recoge todas las demandas de los residentes en Huerta de Santa Este y Oeste y Camino de Turruñuelos. En este sentido se han trasladado al gobierno municipal la necesidad de actuar en arterias fundamentales del barrio como la avenida Donantes de Órganos y la calle Rafael Rivas Gómez y una reorganización integral del viario del barrio para mejorar la fluidez del tráfico.
Proyecto de la pasarela peatonal
Durante la reunión se ha analizado también el proyecto de la pasarela peatonal entre el Figueroa y Miralbaida. En este sentido, mientras se ejecuta este proyecto, la vecindad solicita actuaciones que favorezcan la movilidad, en especial la de los escolares que deben acudir a los colegios de la zona. En este sentido, el equipo de gobierno ha dicho que está abierto a "estudiar alternativas que garanticen la movilidad de los vecinos".
Por su parte, el alcalde, según ha informado el Ayuntamiento, "ha agradecido a los vecinos sus aportaciones y se ha comprometido a mantener un constante clima de diálogo que incluye un encuentro presencial con los residentes en la zona para atender a sus preguntas y demandas, cuya fecha se cerrará en los próximos días".
