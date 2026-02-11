El eco del temporal sigue centrando la actualidad informativa de este miércoles. El alcalde de Córdoba ha anunciado la implantación de un sistema de vigilancia en los puntos más conflictivos del Guadalquivir, incluidas algunas parcelaciones, con el objetivo de seguir de forma más directa y rápida la evolución de la crecida del río. Además de los efectos personales, analizamos la situación del olivar, que ha sido uno de los sectores más afectados en la provincia. Cerramos nuestra portada con la actualización del aeropuerto, que se mantendrá cerrado hasta este viernes.

Un sistema de cámaras alertará en tiempo real sobre las crecidas del Guadalquivir a su paso por Córdoba

La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el viernes ante las dificultades de la retirada de agua y lodo

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros

La Subdelegación de Defensa celebra 30 años: homenaje a Iñigo Laquidáin y pasodoble por las víctimas de Adamuz

Prisión provisional y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Córdoba mantiene el cheque bebé de 500 euros en 2026 tras beneficiar a más de 1.300 familias

Nuevo retraso en la apertura del punto de Urgencias de Levante: no abrirá al menos hasta mediados de marzo

Provincia

La Diputación de Córdoba mantiene una semana más el suministro de agua mediante cisternas en Rute e Iznájar

Salvador Fuentes, sobre el derribo de una tapia de 50 metros en Castro del Río: "La muralla está intacta"

Sin trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga desde el 4 de febrero y hasta marzo no se espera la reapertura

Caminos de Pasión presenta su programa de Cuaresma, con más de 70 actos culturales y litúrgicos

Cultura

40 años de escultura de José Manuel Belmonte llegan al corazón de Córdoba

Las Guerreras K-POP llegan a Córdoba: fecha, horario y venta de entradas para esta cita imperdible con el fenómeno mundial

Deportes

El partido aplazado Ceuta-Córdoba CF ya tiene nueva fecha para disputarse