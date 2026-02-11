La actualidad del miércoles 11 de febrero
Adif llevará a cabo varias obras en la estación de mercancías de El Higuerón, en Córdoba capital, con el objetivo de adaptarla a la futura autopista ferroviaria Córdoba-Algeciras. Se prevé hacer una remodelación completa de la infraestructura para introducir más vías donde quepan los trenes de gran longitud. Por otra parte, Diario CÓRDOBA entregará este miércoles con el periódico un ejemplar, completamente gratuito, del libro Conversaciones de campo con Fermín Gallardo, una publicación que hace una radiografía de la caza mayor articulado en torno a la figura del destacado gestor de fincas con cuatro décadas de experiencia en el sector. Y en otro orden de cosas, hoy se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, con tal motivo, la Universidad de Córdoba, pone en marcha distintas actividades con el objetivo de divulgar el trabajo de las investigadoras y promover vocaciones científicas entre las más pequeñas.
Córdoba ciudad
- Córdoba, pionera en España frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad
- «Aquí hay trabajo para un mes»: los vecinos de Guadalvalle y La Altea regresan a sus casas tras la riada
- Las Moreras alza la voz contra "el abandono" institucional: "Prefiero vivir debajo de un puente que seguir así"
- Adif trabaja para abrir el sábado 14 de febrero la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero dependerá de la evolución de las lluvias
- Golpe al narcotráfico en Córdoba: intervienen más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Chinales
Provincia
- Los temporales provocan un nuevo deslizamiento en la Grieta de Benamejí
- La muralla de Castro del Río sufre un desprendimiento y afecta a casi una decena de viviendas
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento
Educación
Universidad de Córdoba
Campo
Deportes
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria