La actualidad del miércoles 11 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La adaptación de la estación de El Higuerón a autopista ferroviaria, la publicación especializada de caza que se entrega hoy gratis con el periódico y los proyectos de la UCO para reivindicar el papel femenino en la ciencia abren la crónica informativa

Estacion de mercancias del Higuerón.

Estacion de mercancias del Higuerón. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Adif llevará a cabo varias obras en la estación de mercancías de El Higuerón, en Córdoba capital, con el objetivo de adaptarla a la futura autopista ferroviaria Córdoba-Algeciras. Se prevé hacer una remodelación completa de la infraestructura para introducir más vías donde quepan los trenes de gran longitud. Por otra parte, Diario CÓRDOBA entregará este miércoles con el periódico un ejemplar, completamente gratuito, del libro Conversaciones de campo con Fermín Gallardo, una publicación que hace una radiografía de la caza mayor articulado en torno a la figura del destacado gestor de fincas con cuatro décadas de experiencia en el sector. Y en otro orden de cosas, hoy se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, con tal motivo, la Universidad de Córdoba, pone en marcha distintas actividades con el objetivo de divulgar el trabajo de las investigadoras y promover vocaciones científicas entre las más pequeñas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Educación

Universidad de Córdoba

Campo

Deportes

TEMAS

