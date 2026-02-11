Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte ferroviario

Sin trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga desde el 4 de febrero y hasta marzo no se espera la reapertura

Renfe ha habilitado un servicio de autobuses desde Antequera a Málaga para los viajeros procedentes de los Avant de Córdoba y Sevilla

Trenes AVE en la estación María Zambrano de Málaga.

Trenes AVE en la estación María Zambrano de Málaga. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga se mantiene cortada desde el pasado día 4 de febrero. Aquel miércoles, en que la borrasca Leonardo azotaba toda Andalucía, un desprendimiento de un talud de cinco metros a la altura de Álora, interrumpía de madrugada la conexión de alta velocidad entre Málaga y Antequera.

Una semana después, los trenes AVE siguen sin circular entre Córdoba y Málaga. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han explicado a Diario CÓRDOBA que la incidencia sigue y que no estará resuelta hasta primeros de marzo, según sus estimaciones.

Plan alternativo de Renfe

El corte de la línea de alta velocidad en la provincia de Málaga afecta a los trenes AVE con Córdoba y Sevilla. En la actualidad, Renfe ha montado un plan alternativo, de forma que los trenes Avant procedentes de Córdoba y Sevilla llegan hasta Antequera, donde los viajeros son trasladados en autobús hasta Málaga, y viceversa.

Además del contratiempo que supone hacer parte del trayecto en autobús, la frecuencia de los Avant es de uno o dos al día, según la información de billetes a la venta disponible en la propia web de Renfe a fecha de hoy.

TEMAS

Ingresa en prisión tras ser interceptado en Chinales con más de 250 kilogramos de droga

