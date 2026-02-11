Transporte ferroviario
Sin trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga desde el 4 de febrero y hasta marzo no se espera la reapertura
Renfe ha habilitado un servicio de autobuses desde Antequera a Málaga para los viajeros procedentes de los Avant de Córdoba y Sevilla
La línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga se mantiene cortada desde el pasado día 4 de febrero. Aquel miércoles, en que la borrasca Leonardo azotaba toda Andalucía, un desprendimiento de un talud de cinco metros a la altura de Álora, interrumpía de madrugada la conexión de alta velocidad entre Málaga y Antequera.
Una semana después, los trenes AVE siguen sin circular entre Córdoba y Málaga. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han explicado a Diario CÓRDOBA que la incidencia sigue y que no estará resuelta hasta primeros de marzo, según sus estimaciones.
Plan alternativo de Renfe
El corte de la línea de alta velocidad en la provincia de Málaga afecta a los trenes AVE con Córdoba y Sevilla. En la actualidad, Renfe ha montado un plan alternativo, de forma que los trenes Avant procedentes de Córdoba y Sevilla llegan hasta Antequera, donde los viajeros son trasladados en autobús hasta Málaga, y viceversa.
Además del contratiempo que supone hacer parte del trayecto en autobús, la frecuencia de los Avant es de uno o dos al día, según la información de billetes a la venta disponible en la propia web de Renfe a fecha de hoy.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria