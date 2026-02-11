La Subdelegación de Defensa en Córdoba celebra 30 años: homenaje a Iñigo Laquidáin y pasodoble por las víctimas de Adamuz

La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha conmemorado este miércoles, 11 de febrero, el 30 aniversario de su creación con un acto oficial celebrado en el Gran Teatro. "Es difícil venir a Córdoba y no emocionarse", ha expresado Ignacio Rosales de Salamanca Rodríguez, coronel delegado de Defensa en Andalucía. La efeméride, que llega poco después de la tragedia de Adamuz y de los temporales que han azotado a la provincia, ha estado marcada por el emotivo recuerdo a los 46 fallecidos en el accidente ferroviario y al exsubdelegado de Defensa en Córdoba, Iñigo Laquidáin, fallecido de forma repentina el pasado 2 de diciembre.

El órgano territorial militar abrió sus puertas el 12 de febrero de 1996 y, antes de su actual emplazamiento en el Oratorio de San Felipe Neri, tuvo su sede en Caballerizas Reales. Este jueves cumple 30 años y de ahí la celebración que ha reunido a autoridades civiles y militares, así como a numerosos representantes políticos y sociales de la capital y la provincia. El acto oficial ha estado presidido por el coronel delegado de Defensa en Andalucía, acompañado del coronel subdelegado en Córdoba, José María Ortega. Ambos han destacado el papel que desempeñan las subdelegaciones como interlocutores del Ministerio de Defensa a nivel provincial y su contribución a agilizar las funciones administrativas y los servicios a la ciudadanía.

Premios y condecoraciones

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la entrega de condecoraciones y la concesión de los premios Ana María de Soto, dirigidos a reconocer la labor social y la colaboración institucional en la provincia. En esta edición, el reconocimiento ha recaído en los Hermanos de la Cruz Blanca de Córdoba, cuya labor fue destacada, especialmente en el Camino de Santiago Inclusivo 2025. El galardón ha sido recogido por Rosa María del Cano Ruiz Lopera. Asimismo, se ha distinguido la figura del orientador educativo, representada por Cristina Ruiz, coordinadora de Orientación en la delegación de Educación.

Homenaje a los caídos en el acto del 30 aniversario de la Subdelegación de Defensa en Córdoba. / Manuel Murillo

Durante la ceremonia también se ha dado a conocer el fallo del premio literario Carta a un militar español, que ha recaído en la alumna Mercedes Dolores Lucena Ortega, del colegio El Encinar de Córdoba.

Homenaje a "un excelente militar, padre de familia y persona"

La jornada ha estado marcada por momentos de gran emotividad. Uno de ellos ha sido el homenaje al exsubdelegado de Defensa en Córdoba Iñigo Laquidáin Hergueta, recientemente fallecido a los 62 años en Madrid. Laquidáin, que estuvo al frente del órgano territorial entre 2017 y 2023 y fue condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, recibió una placa homenaje que fue recogida por su viuda, Milagros, entre un prolongado aplauso del público.

El coronel Ortega ha dedicado cariñosas palabras a su antecesor, al que ha definido como un “excelente militar, padre de familia y persona”, destacando su profesionalidad y sus cualidades humanas, que “han dejado una profunda huella en quienes le conocíamos”. La viuda del exsubdelegado tuvo además el honor de depositar una ofrenda floral ante el monolito en recuerdo de los caídos situado sobre el escenario.

Pasodoble por las víctimas de Adamuz

Otro de los instantes más emocionantes ha sido el recuerdo a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, ocurrida el pasado 18 de enero y que dejó 46 fallecidos, entre ellos el enfermero militar Álvaro García Jiménez, destinado en el Tercio Duque de Alba II de la Legión. La Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, dirigida por el comandante Rafael Peralta, ha ambientado el acto y ha interpretado el pasodoble Adamuz, dedicado a las víctimas.

En el cierre de la ceremonia, el coronel delegado de Defensa en Andalucía ha dedicado palabras de recuerdo a los fallecidos y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y autoridades durante las últimas semanas, marcadas por la tragedia ferroviaria y por dos temporales que provocaron más de un millar de desalojos por inundaciones en la provincia. El coronel Rosales de Salamanca ha destacado, en ese contexto, la solidaridad del pueblo cordobés.

Asimismo, el responsable militar subrayó los retos y proyectos de futuro vinculados a la presencia de Defensa en la provincia, como la Base Logística del Ejército, la digitalización, la gestión del talento y el impulso a la industria de defensa, en una jornada que ha combinado memoria, reconocimiento y mirada hacia el futuro de la institución en Córdoba.