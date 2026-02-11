Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cámaras en el ríoAceite de olivaEstación El HiguerónNarcotráficoAeropuerto CórdobaMuralla de CastroAVE Córdoba-MálagaMacrocausa AdamuzCheque bebé
instagramlinkedin

Sucesos Córdoba

Prisión provisional y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Uno de ellos ha quedado en libertad tras no encontrarse en el lugar de los hechos en el momento de la agresión

Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el asesinato de un hombre de 37 años el pasado domingo en el barrio del Sector Sur.

El magistrado ha acordado el ingreso en prisión de cinco de los arrestados por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal ocurrido en la calle Loja, según ha adelantado El Día de Córdoba y ha confirmado Diario CÓRDOBA en fuentes judiciales. El sexto detenido ha quedado en libertad, al no situarlo las diligencias en el lugar de los hechos en el momento de la agresión. Por el momento, el móvil del crimen continúa bajo investigación.

Vecinos del Sector Sur, en la calle Loja, acordonada tras el apuñalamiento mortal de un hombre.

Vecinos del Sector Sur, en la calle Loja, acordonada tras el apuñalamiento mortal de un hombre. / Víctor Castro

Multitudinaria reyerta

Los hechos se produjeron el pasado domingo en torno a las 15.45 horas, cuando se registró una pelea en la calle Loja, en las inmediaciones del local de la asociación La Mirada del Sur. Durante la reyerta, un hombre resultó mortalmente herido por arma blanca.

El servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del altercado y movilizó al 061, así como a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local. Tras la intervención policial, seis hombres fueron detenidos en la calle Libertador Simón Bolívar por su presunta participación en el apuñalamiento.

La calle Loja, en el Sector Sur.

La calle Loja, en el Sector Sur. / Manuel Murillo

La Policía Nacional confirmó que el enfrentamiento se saldó además con varias personas heridas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario, si bien no precisó el número. El cuerpo mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias y el origen del suceso.

Noticias relacionadas y más

Según fuentes vecinales, la agresión se habría producido en el marco de una reyerta entre dos familias. Al parecer, tras una discusión inicial, varias furgonetas llegaron al lugar y de ellas se apearon unas ocho personas armadas con machetes. En cuestión de minutos se produjo el ataque. A partir de los testimonios recabados, una patrulla de la Policía Local logró localizar y detener a los presuntos autores, que posteriormente fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias judiciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 11 de febrero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Prisión provisional para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Los mercadillos de Córdoba denuncian pérdidas del 100% por once borrascas consecutivas y piden ayudas urgentes

Los mercadillos de Córdoba denuncian pérdidas del 100% por once borrascas consecutivas y piden ayudas urgentes

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros

La Subdelegación de Defensa celebra 30 años: homenaje a Iñigo Laquidáin y pasodoble por las víctimas de Adamuz

La Subdelegación de Defensa celebra 30 años: homenaje a Iñigo Laquidáin y pasodoble por las víctimas de Adamuz

Nueve heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados tras una nueva alta hospitalaria

Nueve heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados tras una nueva alta hospitalaria

El Ayuntamiento implantará un sistema de videovigilancia y alerta en los puntos más conflictivos de crecida del Guadalquivir

El Ayuntamiento implantará un sistema de videovigilancia y alerta en los puntos más conflictivos de crecida del Guadalquivir
Tracking Pixel Contents