Sucesos Córdoba
Prisión provisional y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur
Uno de ellos ha quedado en libertad tras no encontrarse en el lugar de los hechos en el momento de la agresión
El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el asesinato de un hombre de 37 años el pasado domingo en el barrio del Sector Sur.
El magistrado ha acordado el ingreso en prisión de cinco de los arrestados por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal ocurrido en la calle Loja, según ha adelantado El Día de Córdoba y ha confirmado Diario CÓRDOBA en fuentes judiciales. El sexto detenido ha quedado en libertad, al no situarlo las diligencias en el lugar de los hechos en el momento de la agresión. Por el momento, el móvil del crimen continúa bajo investigación.
Multitudinaria reyerta
Los hechos se produjeron el pasado domingo en torno a las 15.45 horas, cuando se registró una pelea en la calle Loja, en las inmediaciones del local de la asociación La Mirada del Sur. Durante la reyerta, un hombre resultó mortalmente herido por arma blanca.
El servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del altercado y movilizó al 061, así como a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local. Tras la intervención policial, seis hombres fueron detenidos en la calle Libertador Simón Bolívar por su presunta participación en el apuñalamiento.
La Policía Nacional confirmó que el enfrentamiento se saldó además con varias personas heridas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario, si bien no precisó el número. El cuerpo mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias y el origen del suceso.
Según fuentes vecinales, la agresión se habría producido en el marco de una reyerta entre dos familias. Al parecer, tras una discusión inicial, varias furgonetas llegaron al lugar y de ellas se apearon unas ocho personas armadas con machetes. En cuestión de minutos se produjo el ataque. A partir de los testimonios recabados, una patrulla de la Policía Local logró localizar y detener a los presuntos autores, que posteriormente fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias judiciales.
