El PP destaca que Andalucía ha batido un récord en dependencia con más de 340.000 personas atendidas

La diputada autonómica del PP de Córdoba y secretaria de la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz, Verónica Martos, ha asegurado que Andalucía “avanza en la dependencia con más personas atendidas y reduciendo el tiempo de espera”, gracias a la gestión del Gobierno de Juanma Moreno.

Martos ha valorado que la comunidad haya superado por primera vez las 340.000 personas atendidas por el sistema de dependencia, alcanzando en el inicio de 2026 los 340.135 beneficiarios y 526.040 prestaciones concedidas, lo que supone, según ha indicado, un 88,4 % más de prestaciones y un 60,3 % más de beneficiarios que en 2018.

En la provincia de Córdoba, el sistema cuenta actualmente con 35.504 personas atendidas y 55.957 prestaciones.

Reducción del tiempo de espera

La diputada popular ha destacado también la reducción progresiva de los plazos. “Cuando gobernaba el PSOE el tiempo medio de espera llegó a ser de tres años y medio, 1.275 días; actualmente es de 488 días de media. Sigue siendo elevado, pero se reduce mes a mes”, ha señalado.

Según Martos, estos datos reflejan que “la apuesta sin precedentes del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar y agilizar el sistema de la dependencia está dando resultados”, defendiendo que Andalucía cuenta con “un Gobierno que sabe gestionar y hacer políticas que funcionan”.

Más presupuesto y crítica al Gobierno central

La parlamentaria andaluza ha puesto el acento en el incremento presupuestario destinado a dependencia. El presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha pasado de 1.260 millones de euros en 2018 a 2.610 millones en 2026, lo que supone un incremento del 120 %.

No obstante, Martos ha criticado que el sistema continúe infrafinanciado por el Gobierno central. “El Gobierno de Sánchez y Montero sigue sin aportar la financiación que le corresponde según la ley”, ha afirmado, señalando que si el Estado asumiera el 50 % del coste, como establece la normativa, se podrían atender más casos en menos tiempo.

La diputada ha concluido asegurando que el Gobierno andaluz seguirá trabajando por los dependientes cordobeses y andaluces y reclamando al Ejecutivo central la financiación que considera justa para la comunidad.