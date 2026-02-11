La oficina 'antiokupación' del Ayuntamiento de Córdoba no ha recibido ninguna denuncia en cuatro meses desde su creación

La Oficina Municipal frente al Okupación, puesta en marcha por el gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba en octubre del año pasado, no ha recibido ninguna denuncia o, al menos, no las ha gestionado. Así se pone de relieve en una respuesta que el delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha dado a una pregunta planteada por el PSOE en el pleno de enero y cuyo resultado ha dado a conocer el portavoz de los socialistas, Antonio Hurtado. El socialista, que ha calificado el recurso como "un fiasco", ha pedido que en su lugar se recupere la Oficina Municipal de la Vivienda.

La oficina la dio a conocer Coca hace cuatro meses, durante el debate de una moción planteada por Vox en la que pedían agilizar los desahucios y perseguir la "inquiocupación". En el transcurso de ese debate, el delegado de Seguridad explicó que se estaban haciendo cosas en ese sentido, como esta oficina antiokupación o la firma de un convenio con el Colegio de la Abogacía para asesorar a quienes sufrieran okupaciones en sus viviendas. El recurso está activo, al menos su página web. También detalló Coca que al frente de la misma habría un intendente de la Policía Local y que se dotaría de medios materiales y humano.

El alcalde, José María Bellido, habla con el delegado de Seguridad, Jesús Coca, antes de un pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Cuando se dio a conocer, la noticia generó reacciones dispares entre la oposición. La izquierda la acogió con recelo por el hecho de que el PP refrende con ella el discurso de Vox sobre la llamada inquiocupación y exigió la puesta en marcha de la Oficina de la Vivienda para responder al verdadero problema de fondo que es, según ellos, la falta de vivienda; y con el aplauso de Vox: "Bendito sea el señor, hoy estamos de enhorabuena", afirmó Paula Badanelli tras conocer la puesta en marcha de la oficina a la que da un voto de confianza. "Un poquito más de este PP por el bien de todos", añadió.