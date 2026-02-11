Nuevo retraso en la apertura del punto de Urgencias de Levante: no abrirá al menos hasta mediados de marzo

La apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba capital, situado en el barrio de Levante, se retrasa al menos un mes más, concretamente hasta mediados de marzo, después de que la convocatoria de médicos de familia quedara desierta.

Así lo ha informado este miércoles la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, junto a Ana Leal, directora gerente del Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir. Botella ha explicado que se volverá a lanzar la convocatoria de plazas tras quedar vacante la anterior por no cumplirse los requisitos exigidos. Dos profesionales optaron a las dos vacantes ofertadas: el primero fue descartado por no contar con el MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que el segundo presentaba limitaciones de salud que le impedían realizar guardias.

María Jesús Botella, delegada territorial de Salud y Consumo. / Víctor Castro

Pese a ello, la delegada ha insistido en que la voluntad de abrir este nuevo punto y así “completar el mapa de urgencias de Córdoba” es “total”. “Tenemos casi tantas ganas como los ciudadanos de que esta instalación esté en funcionamiento”, ha subrayado, recordando además que se han invertido 1,3 millones de euros en el proyecto.

Las obras de este espacio concluyeron en enero de 2025

Para poder llevar a cabo la apertura, Leal ha explicado que se volverá a convocar la oferta de empleo con las mismas condiciones, ya que han tenido conocimiento de que algunos médicos que cumplen los requisitos no llegaron a enterarse de la convocatoria o se les pasó el plazo. Por ello, la nueva oferta se publicará en “aproximadamente diez días o, como máximo, dos semanas”, por lo que, en el mejor de los casos, el punto de Urgencias podría estar operativo “en un mes”, aunque ha admitido que aún es pronto para realizar estimaciones.

Obras finalizadas hace más de un año

Cabe recordar que la apertura de este espacio estaba prevista inicialmente para enero de este año, aunque en septiembre la Junta anunció que se produciría antes de finalizar 2025. Las obras del nuevo centro concluyeron en enero de 2025 y, desde entonces, su puesta en marcha ha estado pendiente de la incorporación de profesionales sanitarios.

Centro de salud Levante Sur, donde irá el punto de urgencias. / MANUEL MURILLO

El edificio contará con una zona de atención ciudadana, un área para el personal sanitario y otra de carácter asistencial, que incluirá sala de emergencias, consultas, sala de curas y yesos, además de una sala de tratamiento y observación. También dispondrá de espacios para el personal, como sala de estar, dormitorios y vestíbulo.

Este nuevo punto pretende aliviar la presión sobre las Urgencias del hospital Reina Sofía, acercando la atención sanitaria de emergencias a la zona de Levante Sur. Dará servicio a unos 100.000 cordobeses en un edificio de más de 700 metros cuadrados, en el que se han invertido 1,3 millones de euros.