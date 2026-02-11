Tragedia ferroviaria
Nueve heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados tras una nueva alta hospitalaria
El paciente que presenta un cuadro más grave permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga
El balance del accidente ferroviario de Adamuz vuelve a actualizarse con una noticia positiva sobre el estado de los heridos. En las últimas horas se ha registrado una nueva salida hospitalaria en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, lo que reduce a nueve el número de personas que permanecen ingresadas en centros sanitarios andaluces.
El siniestro se saldó con 46 personas fallecidas, solo una de ellas tras permanecer varios días ingresada en la UCI, y un total de 193 atendidas por los servicios de emergencia desde el día del accidente. De ellas, 126 precisaron hospitalización en algún momento del proceso asistencial, entre adultos y menores.
Actualmente continúan ingresados ocho adultos y un menor. El paciente que presenta un cuadro más grave permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
Ingresados en planta
El resto evoluciona en planta en distintos hospitales: cuatro personas en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba —entre ellas el menor—, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, una en el Hospital Infanta Elena, también en la provincia onubense, y otra en el Hospital Vithas Málaga.
Las autoridades sanitarias mantienen activo el seguimiento clínico de los pacientes que siguen hospitalizados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente ferroviario.
