El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital ha vuelto a subir este miércoles y roza ya los tres metros, tras varios días consecutivos de descenso.

Según los datos actualizados a las 18.00 horas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el caudal se sitúa en 2,91 metros. Esto supone un aumento de 24 centímetros respecto a las 10.00 horas, cuando marcaba 2,67 metros sobre el nivel de aguas bajas, el mínimo registrado en la última semana tras haber superado el umbral rojo —establecido en 2,50 metros— que alerta de riesgo de desbordamiento.

El máximo de este episodio se alcanzó el pasado viernes a las 20.30 horas, cuando el río llegó a los 5,93 metros. Posteriormente, a la 1.50 horas de la madrugada del domingo, volvió a repuntar hasta los 5,90 metros, iniciando después un descenso progresivo hasta el repunte registrado este miércoles.

Estado del entorno de La Calahorra tras las inundaciones. / Víctor Castro

Este nuevo incremento se debe, fundamentalmente, a la continuidad de los desembalses en buena parte de la cuenca, incluidos los pantanos de San Rafael de Navallana y Yeguas, así como a las precipitaciones registradas durante la jornada en la capital. Según la estación meteorológica del Aeropuerto, este miércoles se han acumulado 3,8 litros por metro cuadrado.

Previsión para mañana

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, localmente moderadas, tendiendo a abrirse grandes claros a lo largo de la mañana. Se esperan nubes bajas y brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, así como vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados.

Molino de San Antonio este miércoles. / Víctor Castro

De cara al viernes, se anuncian tormentas y permanece activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Campiña y la Subbética entre las 8.00 y las 21.00 horas. A partir del sábado, la previsión apunta a un fin de semana con cielos despejados.